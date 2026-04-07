إيني تعلن عن اكتشاف غاز ضخم في مصر.. تعزيز للأمن الطاقي وتنمية اقتصادية

أعلنت شركة إيني عن اكتشاف كبير للغاز والمكثفات في مصر بالبحر المتوسط الشرقي، مما يعزز الأمن الطاقي ويدعم التنمية الاقتصادية. التفاصيل حول الاكتشاف، وتأثيره، وجهود الحكومة في قطاع الطاقة

أعلنت شركة إيني عن اكتشاف كبير لل غاز والمكثفات في مصر ، في امتياز تمساح ب البحر المتوسط الشرقي، مما يمثل دفعة قوية لقطاع ال طاقة في البلاد. البئر الاستكشافية، التي تحمل اسم Denise W 1، أظهرت إمكانات كبيرة لتطوير سريع، وذلك بفضل قربها من البنية التحتية القائمة. تشير التقديرات الأولية إلى أن ال اكتشاف يحتوي على ما يقرب من 2 تريليون قدم مكعب من ال غاز الطبيعي، بالإضافة إلى 130 ألف برميل من المكثفات المرتبطة به.

يقع البئر على بعد 70 كيلومترًا من الساحل، وعلى عمق 95 مترًا، وعلى مسافة تقل عن 10 كيلومترات من البنية التحتية، مما يسمح بالتكامل السريع مع المنشآت المجاورة وتسريع عملية التطوير. يعتبر هذا الاكتشاف إضافة مهمة إلى محفظة إيني في مصر، ويعزز من تواجدها القوي في قطاع الطاقة. هذا الاكتشاف يمثل تطوراً مهماً في قطاع الطاقة المصري، ويدعم جهود الحكومة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. البئر الجديد يضاف إلى سلسلة الاكتشافات الناجحة التي حققتها إيني في مصر، مما يعكس التزام الشركة بتطوير قطاع الطاقة في البلاد والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.\الاكتشاف الجديد يتماشى مع استراتيجية إيني الناجحة في تجديد الأصول الإنتاجية القائمة، من خلال التركيز على الاستكشاف بالقرب من المنشآت والبنية التحتية الحالية. يذكر أن حقل تمساح المجاور، الذي بدأ الإنتاج فيه عام 2001، يعتبر مثالاً ناجحًا على هذا النهج، حيث يحتوي على مكمن رملي غازي عالي الجودة بسمك صافٍ يصل إلى 50 مترًا. يمثل هذا الاكتشاف فرصة لتعزيز الأمن الطاقي لمصر، والمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي. في يوليو 2025، وقعت إيني اتفاقًا ملزمًا مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيجاس لتجديد امتياز تمساح لمدة عشرين عامًا، مما يؤكد التزام الشركة بالاستثمار طويل الأجل في مصر. تدير إيني امتياز Denise Development بنسبة 50%، بينما تمتلك شركة BP النسبة المتبقية عبر شركة بتروبيل المشتركة بين إيني والهيئة المصرية العامة للبترول. هذا التعاون يعكس الشراكة القوية بين الشركات العالمية والحكومة المصرية في تطوير قطاع الطاقة. هذا الاكتشاف يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في قطاع الطاقة المصري، ويشجع الشركات الأخرى على استكشاف الفرص المتاحة في السوق.\في سياق متصل، بحث وزير الصناعة مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري، مما يعكس الاهتمام بتنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز الاستثمار. وفي أخبار أخرى، تواصل أجهزة المدن الجديدة تنفيذ حملات موسعة لرفع كفاءة الخدمات وتحقيق الانضباط العام، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، أُعلن عن نجاح حفر بئر جديدة في خليج السويس، بإنتاج يناهز 2500 برميل يوميًا، مما يعزز من إنتاج النفط في البلاد. هذه التطورات مجتمعة تعكس الجهود المستمرة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، وتعزيز قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها من الطاقة. وتظهر هذه الأحداث التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، فضلاً عن دعم الاستثمار في قطاع الطاقة. هذه المبادرات تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين





