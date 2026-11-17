إي اف جي هيرميس تعلن نجاح إصدار سندات توريق بقيمة 301 مليون جنيه لصالح كليڤر للتمويل الاستهلاكي ضمن برنامج إجمالي 8 مليارات جنيه.

أعلنت شركة إي اف جي هيرميس ، البنك الاستثماري التابع لمجموعة إي اف جي القابضة، عن نجاح قسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 301 مليون جنيه. تم تنفيذ هذه العملية المالية لصالح شركة كليڤر للتمويل الاستهلاكي، والتي تعرف اختصاراً باسم كليڤر، وتمثل هذه الخطوة إنجازاً مالياً كبيراً للشركة الناشئة.

يعتبر هذا الإصدار الأول من نوعه الذي تنفذه شركة كليڤر للتمويل الاستهلاكي، ويأتي كجزء أساسي من برنامجها الأوسع للتوريق الذي تصل قيمته الإجمالية إلى 8 مليارات جنيه. وقد أسندت عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض، والتي كانت تحت إدارة شركة إي اف جي هيرميس للتوريق التي تولى فيها دور الشركة ذات الغرض الخاص المعروفة بالـ SPV، لضمان سلامة وآلية تنفيذ الصفقة المالية المعقدة.

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تفاصيل الإصدار والهيكل الائتماني

تم طرح إصدار السندات الذي تبلغ مدته 13 شهراً إلى شريحة واحدة حصراً، وحصلت هذه الشريحة المالية على تصنيف ائتماني مميز ومعتبر وهو A-، مما يعكس جودة الأصول المدعومة للورقة المالية وثقة المستثمرين في الجانب المالي. يمثل هذا الإصدار محطة استراتيجية مهمة في استراتيجية شركة كليڤر للتمويل الاستهلاكي الرامية إلى تنويع مصادر التمويل المتاحة لديها، وذلك من خلال الاستفادة الفعالة من سوق أدوات الدين في مصر عبر حلول تمويلية منظمة ومتطورة.

تستمر صفقات التوريق في لعب دور محوري كأحد الآليات التمويلية الرئيسية لشركة كليڤر للتمويل الاستهلاكي، حيث تتيح لها الاستفادة القصوى من السيولة النقدية الكامنة والموجودة في محافظها الحالية من المستحقات المالية. كما أن هذا النهج يساهم بشكل مباشر في تنويع مصادر التمويل وتعزز قدرة كليڤر على التوسع في عملياتها التجارية.

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مواقف الأطراف المعنية والتزامات الطرفين

في تعليق حول هذا الإنجاز، صرحت مي حمدي، المدير التنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف جي هيرميس، بأن الشركة تشعر بالفخر لدعم شركة كليڤر للتمويل الاستهلاكي في إتمام أول إصدار للتوريق لها. وأكدت مي حمدي أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة التمويلية، وتعكس التزاماً مستمراً من قبل إي اف جي هيرميس بتقديم حلول تمويلية مصممة خصيصاً وفقاً لاحتياجات عملائها.

وأضافت مي حمدي أن نجاح هذه الصفقة يعكس الخبرات الواسعة التي تمتلكها شركة إي اف جي هيرميس في أسواق الدين المصرية، مع التركيز المستمر على دعم الشركات في تنويع مصادر تمويلها والاستفادة من الفرص التمويلية المستدامة. من جانبه، أشار نيلز باختلر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كليڤر، إلى أن هذا الإصدار يمثل محطة فارقة في مسيرة نمو كليڤر للتمويل الاستهلاكي.

وصف نيلز باختلر هذه الخطوة بأنها تدعم انتقال الشركة إلى مرحلة جديدة من النمو تتسم بمرونة أكبر وكفاءة أعلى في إدارة رأس المال، كما أشاد بحصول الشريحة الأولى ضمن برنامج التوريق الأوسع بقيمة 8 مليارات جنيه على تصنيف ائتماني A-. وعلّق نيلز باختلر بأن هذا التصنيف يعكس قوة ومرونة محفظة كليڤر التمويلية وكفاءة إطار إدارة المخاطر الذي تتبعه الشركة.

الأطراف المشاركة والآثار المستقبلية

قامت شركة إي اف جي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار الأوحد، ومروج الاكتتاب، وضامن التغطية، والمرتب للصفقة المالية. في المقابل، تولى البنك العربي الأفريقي الدولي، المعروف اختصاراً بـ AAIB، دور أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب، فيما قامت شركة مرعي وفايز ودرديري وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني للإصدار لضمان الجوانب القانونية.

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كما قامت شركة KPMG بدور مراقب الحسابات للإصدار، مما يضمن الدقة والشفافية في الجوانب المالية. يشير تنويع مصادر التمويل من خلال أسواق الدين إلى تعزيز قدرات كليڤر التمويلية، بما يتيح لها تسريع وتيرة الابتكار في منتجاتها وتوسيع نطاق حلولها التمويلية. يدعم هذا التطور جهود كليڤر لتعزيز الشمول المالي والوصول إلى شرائح أوسع من العملاء في مختلف أنحاء مصر، بدعم من ثقة نخبة من المؤسسات المالية الرائدة التي شرفت الشركة.