شركة إي اف جي هيرميس لإدارة الأصول تعلن إطلاق صندوق استثماري متخصص في الطروحات العامة الأولية، بهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات في البورصة المصرية.

أعلنت شركة إي اف جي هيرميس ، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف جي القابضة، رسمياً عن إطلاق قطاع إدارة الأصول بصندوق استثماري متخصص في الطروحات العامة الأولية، وهو صندوق جديد يهدف إلى إتاحة فرص الاستثمار المباشرة في الاكتتابات الجديدة والشركات حديثة الإدراج في البورصة المصرية أمام شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

إطار العمل التنظيمي وآلية الوصول الرقمي

يأتي إطلاق هذا الصندوق الجديد عقب الحصول على الموافقة الرسمية اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يؤسس لإطار عمل قانوني وصحي للصورة الاستثمارية الجديدة، ومن المقرر إتاحة الصندوق رقميًا بالكامل عبر تطبيق التداول والاستثمار المخصص "EFG Hermes ONE"، بالإضافة إلى شبكة فروع قطاع الوساطة في الأوراق المالية التابعة للشركة والمنتشرة على مستوى الجمهورية لتوفير خيارات وصول متعددة.

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وتتزامن هذه الخطوة الاستراتيجية مع دخول سوق أسهم رأس المال المصرية مرحلة جديدة من النشاط المتزايد، مدعومة بشكل فعلي بجدول الطروحات العامة الأولية المرتقبة، حيث يستهدف الصندوق بشكل مباشر تمكين المستثمرين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الإدراجات الجديدة، وتعزيز مشاركتهم المستمرة في سوق المال مع تجدد زخم الطروحات المطروحة.

تجاوز تحديات التخصيص والتركيز الاستثماري

يستهدف الصندوق معالجة عدد من التحديات التي تواجه مستثمري الأفراد عند المشاركة في الطروحات الأولية، خاصة مع ارتفاع معدلات تغطية الاكتتابات الكبرى بما يتجاوز الأسهم المطروحة، الأمر الذي يؤدي بشكل مباشر إلى انخفاض نسب التخصيص الممنوحة لهم، فضلًا عن الحاجة الماسة إلى البحوث التحليلية والخبرات اللازمة لتقييم الشركات حديثة الإدراج وإدارة الاستثمارات بعد بدء التداول.

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تعتمد السياسة الاستثمارية للصندوق بشكل أساسي على المشاركة في الاكتتابات العامة الأولية، وبناء محفظة نشطة من أسهم الشركات حديثة القيد، بما يتيح للمستثمرين الاستفادة من فرص الإدراج الأولي، إلى جانب إمكانية تحقيق قيمة استثمارية على المدى الطويل مع تطور أداء تلك الشركات في السوق الرئيسي.

توفير أدوات احترافية عبر التطبيق والمنصات

من خلال الجمع بين إتاحة المشاركة في الاكتتابات الأولية والإدارة الاحترافية للمحفظة، يوفر الصندوق أداة استثمارية للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من فرص الطروحات الجديدة، دون الحاجة إلى التقدم للاكتتاب في كل طرح بصورة منفصلة أو إدارة المراكز الاستثمارية بشكل مستقل بعد الإدراج، مما يقلل الأعباء الإدارية.

يمثل الصندوق إضافة جديدة ومهمة إلى باقة المنتجات الاستثمارية الرقمية التي تقدمها إي اف جي هيرميس لإدارة الأصول عبر تطبيق "EFG Hermes ONE"، والتي تضم حاليًا خمسة صناديق رئيسية، هي صندوق الاستثمار النقدي، وصندوق الدخل الثابت بالدولار الأمريكي، وصندوق الذهب، وصندوق الأسهم، وصندوق الأسهم المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تعزيز شمولية الوصول ودعم ولاء حازم

ويتيح التطبيق للمستثمرين إمكانية شراء وثائق الصندوق واستردادها مباشرة عبر الهواتف المحمولة، بما يوفر تجربة رقمية متكاملة لإدارة الاستثمارات، كما يمكن الوصول إلى الصندوق من خلال شبكة فروع إي اف جي هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، لتلبية احتياجات العملاء الذين يفضلون الحصول على دعم مباشر ومخصص.

وقال ولاء حازم، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الأصول في مصر بشركة إي اف جي هيرميس، إن صندوق الطروحات العامة الأولية يمنح المستثمرين فرصة للمشاركة في المرحلة الجديدة من نمو سوق المال المصرية، في ظل تجدد النشاط الملحوظ في سوق الاكتتابات العامة.

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وأوضح أن المستثمرين الأفراد واجهوا تاريخيًا صعوبات كبيرة في الحصول على حصص مناسبة من الطروحات الكبرى، خاصة مع ارتفاع معدلات التغطية وانخفاض نسب التخصيص، مشيرًا إلى أن الصندوق يستهدف سد هذه الفجوة من خلال توفير آلية استثمارية مؤسسية تتيح للعملاء المشاركة بصورة منظمة في الاكتتابات والشركات حديثة الإدراج.

توسيع قاعدة المشاركين وتحقيق النمو المستقبلي

وأضاف ولاء حازم أن إتاحة الصندوق عبر تطبيق "EFG Hermes ONE" وشبكة فروع الشركة للوساطة تسهم بشكل فعال في تسهيل وصول شريحة أوسع من المستثمرين إلى فرص السوق الأولية، وتعزيز مشاركة الأفراد في سوق المال المصرية، وتوفير أدوات تساعدهم على التعامل مع جدول الطروحات المرتقبة بقدر أكبر من الكفاءة والوعي.

ويختلف الصندوق عن صناديق الأسهم التقليدية التي تستثمر في مجموعة واسعة من الشركات والقطاعات، إذ يتبنى استراتيجية استثمارية تركز بشكل دقيق على الطروحات العامة الأولية والشركات حديثة الإدراج، مع الاستفادة من القدرات البحثية وخبرة إي اف جي هيرميس الممتدة في أسواق المال، إلى جانب الإدارة الاستثمارية النشطة والضوابط المحددة لإدارة المحفظة.

ومن المتوقع أن يسهم الصندوق بشكل كبير في توسيع قاعدة المستثمرين المشاركين في الطروحات العامة الأولية المقبلة، من خلال إتاحة أداة استثمارية متخصصة تجمع بين فرص الاكتتابات الجديدة والإدارة الاحترافية للاستثمارات.