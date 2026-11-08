ابتكار فرشاة أسنان ذكية تولد الكهرباء لقتل البكتيريا من تطوير جامعة بكين

باحثو جامعة بكين يطورون فرشاة أسنان ذاتية الشحن تكافح التسوس والتهابات اللثة عبر شحن كهربائي آمن دون بطاريات، في خطوة ثورية لصحة الفم.

طور باحثون متخصصون في كلية طب الأسنان ومستشفى جامعة بكين ، تقنية جديدة لفرش الأسنان تعمل على قتل البكتيريا المسببة للجير والتسوس بشكل ذاتي دون الحاجة إلى بطاريات، حيث تقوم هذه الأداة بجمع الطاقة الميكانيكية الناتجة عن حركة التنظيف وتحويلها إلى شحنة كهربائية دقيقة.

آلية عمل التقنية الذكية

تعتمد هذه الابتكارات على دمج مادة بوليمرية ذكية تسمى "PVDF" داخل شعيرات الفرشاة، والتي تتميز بقدرتها الفريدة على توليد شحنات كهربائية دقيقة في كل مرة يتم فيها ثنيها أثناء عملية التنظيف اليومية، مما يخلق تفاعلاً فورياً مع الماء المتواجد في الفم لإنتاج مواد كيميائية غير ضارة بخلايا الإنسان لكن فعالة في القضاء على البكتيريا الضارة. تفاصيل الدراسة الميدانية Also read أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 في سوق العبور

قام فريق البحث بتجنيد 115 بالغاً وقسمهم إلى أربع مجموعات مستقلة لتجربة استمرت لمدة ثلاثة أشهر، حيث استخدمت مجموعتان فرشاة الأسنان الجديدة ذاتية الشحن، بينما اعتمدت المجموعتان الأخريان على الفرش التقليدية المصنوعة من النايلون، وجميع المشاركين استخدموا معجوناً خالياً من الفلورايد مرتين يومياً.

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النتائج الإيجابية على صحة الفم

أظهرت الفحوصات المنتظمة ودراسة العينات الجينية للبلاك انخفاضاً كبيراً في التهاب اللثة ونزيفها بنسبة 40% لدى مستخدمي الفرش التجريبية، مقارنة بنحو 15% فقط لدى مستخدمي الفرش التقليدية، مع انخفاض ملحوظ في وفرة البكتيريا المرتبطة بأمراض الفم المزمنة.

التحديات والمستقبل البحثي

أكد المؤلفون أن النتائج تثبت نجاح تصميم فرش أسنان ذاتية الشحن ذات خصائص كهرضغطية وميكانيكية ممتازة، لكن الفريق أشار إلى ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث والمتابعات طويلة الأمد في المستقبل لتأكيد الفوائد المستمرة لهذه التقنية قبل اعتبارها جزءاً أساسياً من روتين العناية اليومية.