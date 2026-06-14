ابن يخفي جثة والدته لصرف معاشها في الإسكندرية

تمكنت مباحث الإسكندرية من كشف واقعة إخفاء سائق توك توك جثمان والدته المتوفاة داخل صندوق خشبي مغطى بالخرسانة في شقته، بهدف الاستمرار في صرف معاشها التقاعدي ومعاش زوجها المتوفى. واعترف المتهم بأن والدته توفيت وفاة طبيعية قبل أكثر من شهرين، لكنه أخفى الأمر عن أسرته.

في واقعة هزت الرأي العام في محافظة الإسكندرية ، تمكنت مباحث قسم شرطة المنتزه من كشف ملابسات جريمة إخفاء جثة سيدة مسنة داخل شقة نجلها، وذلك بعد بلاغ تقدم به شقيق المتهم وشقيقته إلى الجهات المختصة، أفادا فيه بأن شقيقهما يمنعهما من رؤية والدتهما البالغة من العمر 76 عامًا، ويرفض الإفصاح عن مكان وجودها، مما أثار شكوكهما حول اختفائها منذ فترة.

وأوضحا أنهما حاولا التواصل معها هاتفيًا عدة مرات دون جدوى، وأن شقيقهما كان يقدم أعذارًا واهية مثل سفرها للخارج للعلاج أو زواجها من شخص آخر، وهو أمر مستبعد نظرًا لعمرها وحالتها الصحية. بدأت التحقيقات بمواجهة المتهم، وهو سائق توك توك يبلغ من العمر 40 عامًا ويعيش بمفرده مع والدته بعد انفصاله عن زوجته قبل نحو ثلاث سنوات.

وأدلى المتهم بأقوال متضاربة خلال التحقيق، حيث ادعى في البداية أن والدته تزوجت من شخص آخر وغادرت معه إلى مكان غير معلوم، ثم تراجع ليقول إنها سافرت إلى إحدى المحافظات لزيارة أقاربها. إلا أن فريق البحث والتحري تمكن من كشف حقيقة الأمر بعد الانتقال إلى محل إقامة المتهم لتنفيذ إذن النيابة العامة بتفتيش الشقة. عند دخول القوة الأمنية الشقة، لاحظت وجود صندوق خشبي كبير في صالة المنزل، وكان مغطى بطبقة من الرمال والأسمنت، وفوقها طبقة خرسانية حديثة الصب.

وبفحص الصندوق، تبين أنه يحتوي على جثمان سيدة مسنة ملفوف في كفن. وبمواجهة المتهم، انهار واعترف بأن الجثمان يعود لوالدته، موضحًا أنها توفيت وفاة طبيعية قبل شهر رمضان الماضي بأسبوع، لكنه أخفى خبر وفاتها عن باقي أفراد الأسرة طمعًا في الاستمرار في صرف معاشها التقاعدي ومعاش زوجها المتوفى، واللذين يبلغ مجموعهما حوالي 22 ألف جنيه شهريًا.

وأضاف المتهم في اعترافاته أنه قام بوضع جثمان والدته داخل الصندوق الخشبي، ثم غطاه بالرمال والأسمنت، وصب فوقه طبقة خرسانية لإخفائه داخل صالة الشقة، حيث كان يقيم مع الجثة لمدة تتجاوز الشهرين دون أن يشعر به أحد. واستمر في تضليل أسرته وجهات الاختصاص الاجتماعي، مدعيًا أن والدته ما زالت على قيد الحياة، حتى تمكن من صرف معاشها لعدة أشهر متتالية.

وبعد اعترافه، أمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيق، وإحالة الجثة إلى الطب الشرعي لتشريحها والتأكد من سبب الوفاة، كما طالبت بسرعة إنهاء التحقيقات للكشف عن أي ملابسات أخرى. تثير هذه الواقعة العديد من التساؤلات حول مدى رقابة الجهات المختصة على صرف المعاشات، خاصة مع وجود حالات مماثلة يتم فيها إخفاء وفاة المستفيدين لاستمرار الصرف. ويطالب خبراء قانونيون بضرورة تطوير آليات التحقق من بقاء المستفيدين على قيد الحياة، مثل الاعتماد على التحديث الدوري للبيانات أو الزيارات الميدانية المفاجئة.

كما تدعو هذه الحادثة إلى التأكيد على أهمية التبليغ الفوري عن أي تغييرات في حالة المستفيدين، لتجنب مثل هذه الجرائم التي تسيء إلى القيم الاجتماعية والأخلاقية





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إخفاء جثة صرف معاش سائق توك توك الإسكندرية وفاة طبيعية

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