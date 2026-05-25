ابن عبدالعاطي وكومبوس يعززان الشراكة الاستراتيجية بين مصر وقبرص وسط تنسيق طاقة وإصلاح دولي

في مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي ووزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، تم التركيز على تعزيز العلاقات الاستراتيجية، تسريع توظيف العمالة المصرية في قبرص، وربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية، إلى جانب مناقشة الجهود الدبلوماسية لخفض التوترات الإقليمية.

عقد وزير الخارجية والهجرة والشؤون ال مصر ية بالخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، اتصالاً هاتفياً مع نظيره ال قبرص ي، كونستانتينوس كومبوس، في إطار التواصل الدوري بين الجانبين. جاء الحديث في سياق تعزيز العلاقات الأخوية التي ربطت مصر و قبرص تاريخياً، وتوأدت مؤخرًا بترقية مستوى التعاون إلى شراكة استراتيجية عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قبرص في أبريل الماضي.

واستعرض الوزيران خلال المكالمة سُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصةً في ظل تولي قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي الحالية، وهو ما يُعطي أبعادًا جديدة للعلاقات الثنائية ويتطلب تنسيقًا أعمق مع المؤسسات الأوروبية. وفي إطار النقاشات، شدد عبدالعاطي على أهمية تسريع تنفيذ مذكرة التفاهم المتعلقة بتوظيف العمالة المصرية في قبرص، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في تحسين فرص العمل وتطوير الاقتصادين معًا.

كما أشار إلى الإمكانات الكبيرة لنقل الغاز والطاقة من مصر إلى أوروبا عبر خطوط بحرية وإقليمية، مقترحًا ربط الحقول القبرصية بالبنية التحتية المصرية لتوفير مسار آمن وفعّال لإمدادات الطاقة. وقد لاقت هذه الفكرة ترحيبًا من الجانب القبرصي، حيث أكد وزير الخارجية أن قبرص يثمّن الدعم المصري في مساعي تعزيز أمن الطاقة الإقليمية ويستعد لتسهيل أي خطوات تقنية ومؤسسية من هذا النوع. وبالإضافة إلى التعاون الاقتصادي، تطرّق الطرفان إلى الأوضاع الإقليمية المستجدة، خاصةً التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران.

أكد عبدالعاطي أن مصر تواصل جهودها المتواصلة للحد من التصعيد عبر تنسيق مكثف مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لتجنب وقوع المنطقة في مرحلة غير مستقرة جديدة. ومن جانبه، عبر وزير الخارجية القبرصي عن تقديره للجهود المصرية في خفض التصعيد، مؤكداً أن قبرص سيستمر في دعم المبادرات الدبلوماسية والإقليمية الرامية إلى تحقيق الهدوء والاستقرار.

وفي ختام المكالمة، توّج الطرفان بضرورة مواصلة التنسيق المستمر في إطار العلاقات الاستراتيجية، مع تجديد العهد بدعم جميع الجهود التي تهدف إلى خفض حدة التوترات الإقليمية وتعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة





