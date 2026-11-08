اتحاد مدريد وكولومبيا يستأهلان اللقب في مونديال 2026

تأكيد تصدر منتخبي أمريكا وكولومبيا الترتيب العالمي لكرة القدم في تصنيف فيفا المؤهل لكأس العالم 2026، متفوقين على منافسيهم بجدارة.

يواصل الاتحاد الأمريكي لكرة القدم و الاتحاد الكولومبي لكرة القدم هيمنةهما المطلقة على قمة الترتيب العالمي الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث يحافظ الفريقان على صدارة القائمة بعد تأهلهما الرسمي إلى بطولة كأس العالم 2026 المقررة في أمريكا الشمالية. يأتي هذا التثبيت للرتب في وقت تتجه فيه الأنظار نحو الدور الأول من التصفيات القارية استعدادا للمنافسة على اللقب العالمي في النسخة المقبلة.

صدارة فيفا وتأهيل كأس العالم 2026

يحتل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الصدارة برصيد 1869 نقطة، بينما يأتي منتخب كولومبيا في المركز الثاني برصيد 1833 نقطة، مما يؤكد تفوقهما الواضح على باقي المنتخبات في العالم. وقد حسمت هاتان الاتحادان مكانتهما في النهائيات من خلال التصفيات القارية، حيث تأهل الفريق الأول من أمريكا الشمالية والثاني من أمريكا الجنوبية بشكل مباشر، ليضعاهما في موقع الصدارة العالمي.

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تراجع كرواتيا وإسبانيا في التصنيف

شهد التصنيف الجديد تراجعًا ملحوظًا لمنتخبي كرواتيا وإسبانيا اللذين انزلقا إلى المراكز السابعة والثامنة على التوالي، بعد أن كانا يحتلان المرتبة الثانية والأولى سابقا قبل أسبوعين. فقد انخفض رصيد كرواتيا إلى 1832 نقطة بفارق نقطة واحدة عن كولومبيا، بينما سجل المنتخب الإسباني 1783 نقطة، في خطوة تعكس عدم ثبات نتائجهما في المباريات الأخيرة.

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صعود البرازيل إلى صدارة أمريكا الجنوبية

في المقابل، ارتفع المنتخب البرازيلي إلى المركز الثالث عالميا بعد فوزه على البيرو بنتيجة 2-0 في الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية، ليتقدم على الأرجنتين التي هبطت إلى المركز الرابع برصيد 1771 نقطة. كما تراجعت تشيلي إلى المركز السابع برصيد 1700 نقطة، بينما ارتفع المنتخب المكسيكي إلى المركز الخامس عالميا بعد تأهله من أمريكا الشمالية.