اعتمد اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم رسمياً جدول بطولات موسم 2027 في تونس والجزائر وليبيا ومصر، مما يهيئ السبل لتطوير الرياضة في المنطقة.

اعتمد اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم رسمياً خلال اجتماعاته في نوفمبر 2026، البرنامج التفصيلي للبطولات والمسابقات التي ستُقام خلال العام التالي 2027. تم ذلك خلال أعمال الجمعية العمومية العادية التي نظمتها الجامعة الأفريقية، مما يثبت الخطط المستقبلية لتطوير كرة القدم في منطقة شمال أفريقيا عبر تنظيم دورات متنوعة بين المنتخبات والأندية.

تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية في أبوجا

عُقد الاجتماع بتاريخ 19 نوفمبر 2026 في العاصمة النيجيرية أبوجا، تحت رئاسة المهندس هاني أبوريدة، وهو رئيس الاتحاد ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في آن واحد. شارك في الجلسة طارق أبوالعينين العضو في مجلس الإدارة، والدكتور مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء الأخرى، وذلك بالتوازي مع اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

Also read قبل موقعة الأهلي.. بوستيكوجلو يستبعد ثنائي النصر السعودي ويصعد 9 ناشئين

جدول البطولات الوطنية في تونس والجزائر وليبيا ومصر

تمت المصادقة على مواعيد وأماكن أربعة بطولات رئيسية ستُقام في 2027، حيث تستضيف تونس في أبريل 2027 دورة المنتخبات النسائية لأقل من 20 سنة في الفترة من 14 إلى 19 أبريل، ثم تعود تونس لاستضافة كأس اتحاد شمال أفريقيا للأندية الفائزة بالكأس بين 2 و9 سبتمبر 2027.

أما الجزائر فستستضيف دورتين في النصف الثاني من العام، حيث تُقام دورة كرة الصالات لمنتخبات تحت 20 عاماً في الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر 2027، تليها دورة المنتخبات المدرسية في الفترة من 20 إلى 25 ديسمبر 2027، مما يعكس الاهتمام بتنوع الفئات العمرية والرياضية في المنطقة.

Advertisement

برامج تطويرية شاملة في مصر وليبيا وتونس

بالإضافة إلى البطولات التنافسية، اعتمدت الجمعية سلسلة من الدورات التدريبية والتطويرية المزمعة إقامتها في 2027 لتغطية مجالات متخصصة، حيث سيقام برنامج الحوكمة الرشيدة في مصر، والبرنامج القانوني في الجزائر، بينما تلتزم ليبيا بتنظيم الدورات الخاصة بالطب الرياضي والأمن والسلامة، وتختص تونس ببرامج التحكيم والتسويق.

هذا التوزيع الجغرافي للبرامج يضمن توزيعاً عادلاً للموارد والمعرفة بين دول شمال أفريقيا، ويعزز من الكفاءة الإدارية والفنية للمحترفين في القطاع الرياضي، مما يساهم في رفع مستوى الأداء العام لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم على المدى الطويل.

آثار القرارات على الاتحادات الأعضاء والممارسين

تستفيد هذه القرارات من وجود هياكل إدارية قوية برئاسة هاني أبوريدة والدكتور مصطفى عزام لضمان تنفيذ سليم للبرامج، حيث أن تحديد المواعيد المباشرة للأندية والمنتخبات يساعد في التخطيط المبكر للمسارات الرياضية.

الاستضافة المشتركة بين تونس والجزائر وليبيا ومصر تعزز الترابط الرياضي بين الدول الأعضاء، بينما تغطي الجوانب الإدارية والطبية دوائر أخرى من اللعبة تضمن استدامة النجاحات الرياضية التي يتطلع إليها اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم في المستقبل القريب.