اتحاد المهن الطبية يطلق نظام QR Code للتحقق من هوية الأطباء

أعلن اتحاد المهن الطبية عن إطلاق نظام QR Code جديد يمكن المواطنين من التحقق من هوية الأطباء وتخصصاتهم المعتمدة بشكل فوري، في خطوة تهدف إلى مكافحة انتحال شخصية الأطباء والممارسين غير المؤهلين.

أعلن الدكتور أبو بكر القاضي، الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، عن إطلاق نظام QR Code جديد يهدف إلى تمكين المواطنين من التحقق من هوية الأطباء وتخصصاتهم المعتمدة بشكل فوري.

وأوضح القاضي، في تصريحات خاصة، أن هذا النظام يأتي ضمن جهود مكثفة تبذلها النقابات الطبية لمواجهة ظاهرة انتحال شخصية الأطباء والتصدي للممارسين غير المؤهلين الذين يعرضون حياة المرضى للخطر. وأضاف أن النظام يعتمد على ربط بيانات الأطباء المسجلة في قواعد بيانات النقابات برمز QR فريد لكل طبيب، يمكن للمريض مسحه ضوئياً باستخدام هاتفه المحمول ليظهر له اسم الطبيب وتخصصه الدقيق وحالة قيده بالنقابة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لشكاوى متكررة من المواطنين حول تعرضهم لعمليات نصب من قبل أشخاص يدعون أنهم أطباء دون ترخيص، مما تسبب في أضرار صحية جسيمة في بعض الحالات. وأكد القاضي أن النقابة العامة للأطباء تمتلك بالفعل بنية تحتية رقمية متطورة تشمل موقعاً إلكترونياً وقاعدة بيانات محدثة، لكن نظام QR Code يضيف طبقة أمان إضافية ويجعل عملية التحقق أكثر سهولة وسرعة، خاصة في حالات الطوارئ.

ودعا المواطنين إلى عدم التردد في طلب رؤية رمز QR الخاص بالطبيب قبل تلقي أي خدمة طبية، محذراً من الثقة العمياء في الإعلانات غير الموثوقة أو التوصيات غير الرسمية. وشدد على أن النقابة لن تتهاون في ملاحقة أي طبيب يمارس تخصصاً غير معتمد له، أو أي شخص غير مرخص يمارس المهنة، وأن العقوبات تصل إلى الإحالة إلى النيابة العامة والمساءلة القانونية.

وأوضح الأمين العام أن النظام الجديد سيطبق تدريجياً في المستشفيات والعيادات الخاصة والحكومية، بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الرقابة الإدارية. ونوه إلى أن الوعي المجتمعي هو الركيزة الأساسية لنجاح هذه المبادرة، ولذا ستطلق النقابة حملة إعلامية مكثفة عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية تشرح طريقة استخدام النظام وتؤكد على أهمية التحقق من بيانات الأطباء.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن النقابات الطبية ملتزمة بحماية صحة المواطنين وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وموثوقة، وأن التعاون مع جميع الجهات المعنية هو السبيل الوحيد للقضاء على ظاهرة الدخلاء على المهنة





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QR Code التحقق من الأطباء حماية المرضى النقابات الطبية مكافحة انتحال الشخصية

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