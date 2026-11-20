أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد إحالة المدير الفني محمد إبراهيم وحكمي مباراة السوبر للتحقيق، عقب الشجار الذي وقع بين الأنديز والأهلي والفوز بلقب البطولة.

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد رسمياً عن قرار إحالة محمد إبراهيم ، المدير الفني لمنتخب الناشئين، إلى إجراءات التحقيق، وذلك في أعقاب الأحداث المثيرة التي دارت بينه وبين إدارة نادي الزمالك خلال مباراة نهائي كأس السوبر. جاء هذا القرار عقب تلقي الاتحاد شكوى رسمية موقعة من رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، والتي تطال التصرفات الصادرة عن محمد إبراهيم على مقاعد البدلاء أثناء منافسات الفريقين.

تفاصيل قرار التحقيق والتحري عن الأداء

وبالموازاة مع تحقيقات الاتحاد في جانب المدربين، قرر المجلس أيضاً إحالة حكمي مباراة السوبر التي جمعت الأهلي والزمالك إلى التحقيق، وذلك للوقوف بدقة على أي أخطاء تحكيمية قد تكون طغت على سير المباراة، وتقييم شامل للأداء التحكيمي طوال فترتي الشوط. يُعد هذا الإجراء جزءاً من حرص الاتحاد المصري لكرة اليد الجاد على مراجعة كافة التفاصيل والأحداث الجانبية التي صاحبت المباراة الختامية، واتخاذ الإجراءات الانضباطية والقانونية اللازمة لضمان نزاهة اللعبة.

Also read خطر صامت داخل البيوت.. كيف يؤثر التفكك الأسري على الأطفال؟

تاريخ المباراة ونتائج التأهل للأنديز

وكان نادي الأهلي قد توج بلقب كأس السوبر المصري لكرة اليد، عقب فوزه الصامد على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة دقيقة بلغت 24-23، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الخميس الماضي على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر الرياضية. وقد فرض نادي الزمالك تفوقه ونفوذه خلال الشوط الأول من المباراة، بعد أن أنهى النصف الأول من اللقاء متقدماً بفارق ثلاث نقاط بمعدل 16-13، قبل أن ينجح الأهلي في قلب النتيجة رأساً على عقب خلال الشوط الثاني.

Advertisement

وحسم الأهلي المواجهة لصالحه بفارق نقطة واحدة فقط ليظفر باللقب، في حين بلغ الزمالك المباراة النهائية بعد فوزه الكاسح على نادي الأوليمبي بنتيجة 33-19، في الدور نصف النهائي الذي أقيم مساء الأربعاء من الأسبوع نفسه. أما الأهلي، فقد تأهل إلى النهائي عقب تغلبه على نادي سموحة بنتيجة 29-24، ليثبت كفاءته في المواجهات الحاسمة والتتويج ببطولة السوبر.

الأثر التاريخي والإنجازات المتتالية للأهلي

ويرفع هذا اللقب رصيد نادي الأهلي إلى 4 ألقاب في تاريخ بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد، محققاً بذلك تتويجاً رباعياً متتالياً على التوالي خلال المواسم الأخيرة. ومن خلال هذا الإنجاز، يعادل الأهلي بذلك الرقم القياسي المسجل في سجلات البطولة، والذي كان حبيساً لنادي الزمالك، مما يجعل هذه البطولة نقطة تحول تاريخية في المعادلة التنافسية بين الأنديز العظام في الساحة الرياضية المصرية.