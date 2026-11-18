اتحاد الكرة الليبي يطلب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فتح تحقيق في واقعة احتجاج منتخب تونس، بينما دحضت خبيرات قانونية وصف الانسحاب لأسباب فنية.

كشفت مصادر ليبية موثوقة عن نية رسمية مقدمة من قبل اتحاد الكرة الليبي للمراسلة المباشرة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. تهدف هذه الخطوة إلى المطالبة بفتح تحقيق رسمي ودقيق في واقعة رفض منتخب تونس استئناف اللعب بعد الإعلان عن ركلة جزاء لصالح فريق فرسان المتوسط. جاءت هذه الخطوة ضمن إطار التعامل مع الجدل القانوني والدولي الدائر حول تصرفات اللاعبين التونسيين.

التدخل الليبي والاتحاد الأفريقي لكرة القدم

يعتمد الجانب الليبي في ملفه المقدم على تفسيرات قانونية صارمة للوائح الدولية، حيث يستند الأطراف المعنية إلى التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم. وتشير هذه التعديلات إلى المادة 12 من قوانين اللعبة، والتي تنص بشكل قاطع على طرد أي لاعب أو إداري يغادر أرضية الملعب احتجاجاً على قرار تحكيمي. يهدف اتحاد الكرة الليبي من خلال هذا الاجراء إلى تأكيد هذه النقطة أمام المسؤولين الأفارقة.

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التعديلات القانونية على المادة 12

توضح التعديلات الدولية الجديدة الآليات التي يجب اتباعها عند التعامل مع حالات الخروج غير المصرح به عن أرضية اللعب. تنص النص المعدل على أن مغادرة الملعب بغرض الاحتجاج يعتبر مخالفة يستوجب عقوبتها الطرد المباشر لكل من ينطبق عليه وصف المغادر. يسعى الاتحاد الليبي لتطبيق هذا البند بدقة على الحالة التونسية، معتبرين أن ما حدث يندرج تحت هذا التصنيف القانوني الصارم.

الرد القانوني من خبيرات الرياضة

رفضت المختصة في القانون الرياضي التوصيف الرسمي الذي يطلقه الجانب الليبي على وقائع المباراة، مستندة في ذلك إلى عدة اعتبارات فنية وقانونية دقيقة. وأكدت أن صور البث التلفزيوني تظهر بوضوح عدم مغادرة لاعبي منتخب تونس أرضية الملعب، حيث توجهوا فقط نحو دكة البدلاء ولم يسعوا نحو حجرة الملابس. وأشارت الخبيرة إلى أن التصرف تميز بمحاكاة أقل حدة من حالات سابقة مثل ما قام به منتخب السنغال خلال نهائيات كأس أمم أفريقيا الأخيرة.

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وصف الوقعة كاحتجاج غير رياضي

أكدت أميمة الأندلسي أن ما قام به منتخب تونس لا يدخل قانونيا تحت طائلة الانسحاب أو رفض اللعب، بل يمكن توصيفه بالاحتجاج غير الرياضي على قرارات حكم المباراة. وأوضحت أن الاحتجاج استمر لفترة دقائق معدودة قبل أن تستأنف المباراة بشكل طبيعي، مما يزيل صفة الرفض الدائم. وتابعت أنه في صورة تقديم الاتحاد الليبي شكوى رسمية، فسيقوم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتحليل الواقعة بالاعتماد على التقارير الرسمية، بما في ذلك تقرير حكم المباراة الذي لم يشر إلى حدوث انسحاب.

شروط تطبيق أحكام المجلس الدولي

اعتبرت الخبيرة أميمة الأندلسي أن تطبيق أحكام المادة 12، بعد التعديلات الأخيرة التي طالتها، يبقى أمرا غير مطروح في هذه القضية تحديدا. وأوضحت أنه يجب توفر عدة شروط صارمة من أجل تطبيق القرارات الجديدة لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على الواقعة محل الجدل. وأكدت أنه ما دام لاعبو منتخب تونس لم يغادروا الملعب فعلياً، فلا يمكن الحديث قانونيا عن حصول عملية انسحاب أو رفض للعب يتنافى مع اللوائح.

دور تقرير الحكم وإقصاء المخالفين

تابعت أميمة الأندلسي أن عدم التنصيص على هذه الحادثة في تقرير حكم المباراة أمر مهم للغاية، باعتباره طرفا مباشرا في الموضوع والأكثر تأهيلا لتوصيفها. وأوضحت أنه لو تأكد الحكم من دخول لاعبي منتخب تونس إلى حجرة الملابس، لكان ملزما في هذه الحالة بإقصاء جميع المخالفين. كانت النتيجة في هذه الحالة الافتراضية ستتوقف بسبب عدم توافر النصاب الكافي من اللاعبين لاستمرار المباراة، مما يعزز موقف الفريق التونسي قانونياً.