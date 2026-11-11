اتحاد الكرة يدعم علي ماهر ويؤكد ثقة كاملة في الجهاز الفني الجديد

رئيس الاتحاد المصري يهنئ الجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر ويؤكد دعمه الكامل، بينما يتفاعل تريزيجيه مع رحيل حسام حسن.

أكد هاني أبوريدة ، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، ثقته الكبيرة في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول بقيادة علي ماهر. مشدداً على أن مجلس الإدارة سيوفر الدعم الكامل للمدير الفني خلال المرحلة المقبلة.

تأكيد الثقة بالجهاز الفني الجديد

وجه أبوريدة الشكر إلى حسام حسن وإبراهيم حسن وجميع أفراد الجهاز الفني والإداري السابق. تقديراً لما قدموه من جهود وإنجازات خلال فترة توليهم المسؤولية. مؤكداً أن المجلس يكن لهم كل التقدير والاحترام.

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أوضح رئيس اتحاد الكرة أن الجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر يواجه تحدياً كبيراً بسبب ضيق الوقت. خاصة أن المنتخب لديه مباراتان خلال أقل من أسبوعين. متمنياً له ولجهازه المعاون التوفيق والنجاح في مهمتهم المقبلة.

وأضاف أن الاتحاد يضع ثقته الكاملة في الجهاز الفني الجديد. ويسعى إلى توفير الأجواء المناسبة لمساعدته على تحقيق أهداف المنتخب الوطني خلال المرحلة القادمة.

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تفاعل تريزيجيه مع رحيل الجهاز السابق

حرص محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر، على توجيه رسالة وداع إلى حسام حسن وإبراهيم حسن وأعضاء الجهاز الفني السابق. عقب انتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني بشكل رسمي.

اختار لاعب المنتخب التعبير عن تقديره للجهاز الفني من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وجه خلاله الشكر للعميد وشقيقه على الفترة الماضية. متمنيًا لهما النجاح في محطتهما المقبلة.

وقال تريزيجيه في رسالته: "شكرًا لكابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن والجهاز الفني على كل حاجة، ربنا يوفقكم في اللي جاي، شكرًا". تفاعلاً مع رحيل الجهاز الفني السابق برسالة حملت كلمات التقدير والامتنان.

مشروع مركز المنتخبات الوطنية والأجيال الصاعدة

أعرب هاني أبوريدة عن سعادته بالأجواء التي شهدها مركز المنتخبات الوطنية. بعد حضور لاعبي منتخبي الشباب والناشئين مواليد 2007 و2009 لمتابعة تدريبات المنتخب الأول.

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أكد أبوريدة أن هذا المشهد يمثل أحد الأهداف الرئيسية لمشروع مركز المنتخبات الوطنية. والذي يستهدف توفير بيئة رياضية متكاملة تجمع مختلف المراحل السنية. وتمنح اللاعبين الصغار فرصة الاحتكاك بنجوم المنتخب الأول والاستفادة من خبراتهم.

وكان محمد صلاح قد نقل بعض ملاحظاته إلى هاني أبوريدة خلال الاجتماع الذي عُقد في تركيا. وتطرق إلى الأوضاع داخل المنتخب دون تأكيد تدخل مباشر في قرار إقالة حسام حسن.

التحديات المالية في الزمالك والمستقبل

تشهد أروقة نادي الزمالك حالة من التحركات خلال الفترة الحالية. في ظل مطالبة عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالحصول على مقدم عقودهم عن الموسم الجاري.

بحسب المعلومات المتداولة، أجرى عدد من لاعبي الزمالك اتصالات مع محمد عبدالناصر وعمر جابر وعبدالله السعيد. من أجل المطالبة بصرف مقدمات عقودهم عن الموسم الحالي قبل خوض المواجهة الأفريقية المقبلة.