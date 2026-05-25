اتحاد منتجي الدواجن يفسر انخفاض الأسعار وعوامل الإنتاج، وKPMG ينسحب من السوق المصري، وإعلان ديبورا بيركس عن استعداد أمريكا لمواجهة إيبولا

يحلل اتحاد منتجي الدواجن أسباب تراجع أسعار الدواجن في مصر بين ارتفاع الإنتاج وتقلّص القدرة الشرائية، كما يعلن KPMG عن انسحابٍ نهائي من السوق المصري بعد شراكةٍ طويلة، وتؤكد ديبورا بيركس قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع تفشي إيبولا في أفريقيا.

أفاد اتحاد منتجي الدواجن في بيانٍ صريحٍ أن الارتفاع المستمر في حجم الإنتاج إلى جانب تراجع القوة الشرائية للمستهلكين هو السبب الرئيسي وراء الانخفاض الملحوظ في أسعار منتجات الدواجن خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الاتحاد أن مزارع الدواجن في جميع أنحاء الجمهورية قد شهدت زيادةً في إنتاج البيض واللحوم بنسبة تتراوح بين عشرة إلى خمسة وعشرين بالمائة مقارنةً بالعام السابق، نتيجةً لتطبيق تقنيات زراعية حديثة وتوسُّعٍ في مساحات التربية. إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابياً على الأسعار من الناحية الاقتصادية، إذ ارتفعت الأسعار العالمية للمواد الخام مثل الأعلاف والوقود، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، في حين أن الطلب المحلي تراجع نتيجةً لتضخم الأسعار العامة وتراجع القدرة الشرائية لدى الأسر، خصوصاً بعد الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية.

وقد أشار المتحدث باسم الاتحاد إلى أن هذه العوامل تسببت في انخفاض متوسط سعر بيضة الدواجن في السوق المحلي إلى ما يقرب من 0.5 جنيه، بينما تراجعت أسعار كيلو اللحم إلى 45 جنيهًا تقريبًا، ما يعكس توازناً صعباً بين العرض والطلب يواجهه القطاع. في سياقٍ متصل، أعلن مكتب المراجعة العالمي KPMG عن انسحابه الكامل من السوق المصري بعد شراكةٍ استمرت لعدة سنوات مع مكتب محاسبة محلي يدعى "حازم حسن".

وأوضح المتحدث الرسمي للمكتب أن القرار جاء نتيجةً لتقييم استراتيجي يهدف إلى تركيز الجهود على أسواق أخرى ذات نمط نمو أسرع، إضافةً إلى تغيّر الأطر التنظيمية والضريبية في مصر التي أثرت على ربحية عمليات المراجعة. وذكرت الشركة أن شراكتها مع "حازم حسن" أسهمت في بناء بنية تحتية قوية للمراجعة والاستشارات في مصر، إلا أن كلا الطرفين اتفقا على أن الوقت قد حان لإنهاء التعاون بشكلٍ منظم، مع ضمان سلاسة انتقال العملاء إلى مكاتب أخرى دون أي اضطراب في الخدمات المقدمة.

من ناحية أخرى، أعربت الدكتورة ديبورا بيركس، منسقة الاستجابة السابقة لجائحة كوفيد-19 تحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن ثقتها الكاملة في قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع تفشي فيروس إيبولا الجديد في أفريقيا. جاء تصريحها في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" حيث أكدت أن الولايات المتحدة تمتلك مستويات متعددة من القيادة المهنية والكوادر المتخصصة في المراكز المعنية بالصحة العامة، بما فيها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأشارت إلى أن الخبراء الأمريكيين قد تم ترتيبهم في مواقع استراتيجية لضمان استجابة سريعة وفعّالة، مشددةً على أهمية التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الوكالات لتقليل مخاطر انتشار الفيروس والحفاظ على الأمن الصحي العالمي





KPMG withdraws from markets in Egypt, Bangladesh, and PakistanKPMG, a leading multinational accounting and consulting firm, has decided to withdraw from markets in Egypt, Bangladesh, and Pakistan. The move is expected to end the partnership between KPMG and Hazaam Hassan & Co., and also result in the departure of Hazaam Hassan from the KPMG global network.

