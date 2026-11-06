اتحاد الكرة يفصل مصير حسام حسن قبل ملاوي وصلاح ينقذ طرابزون

جولة مشاورات داخل اتحاد الكرة حول بقاء حسام حسن وموقف إيقافه، وصلاح يؤجل الهزيمة لطرابزون سبور أمام فرايبورج في المؤتمر الأوروبي.

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن مستجدات موقف الجهاز الفني للمنتخب المصري، تحت قيادة المدرب حسام حسن ، وسط وجود مشاورات مكثفة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم.

أوضح شلبي أن هناك نقاشات تدور حول مستقبل الجهاز الفني، غير أنه لم يصدر أي قرار رسمي حاليًا بشأن استمرار حسام حسن أو رحيله.

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جاء هذا التصريح في ظل استعدادات المنتخب للمراحل القادمة، حيث ينتظر الجميع توضيح الوضع الرسمي للقيادات الفنية الحالية.

تفاصيل اجتماع الرئيس هاني أبو ريدة

كشف مدحت شلبي أن اجتماعًا هامًا عُقد أمس بين هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وإبراهيم حسن، مدير منتخب مصر.

هدف الاجتماع الأساسي كان التنسيق والترتيب الدقيق للمعسكر المقبل للفريق الوطني، لكن حسام حسن لم يحضر هذا الاجتماع.

وأشار الإعلامي إلى أن اتخاذ قرار بإقالة الجهاز الفني، في حال وجود نية لذلك، يجب أن يتم قبل المواجهتين المقبلتين أمام منتخب مالاوي.

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ويعتبر هذا التوقيت حاسمًا حتى لا يتم تأجيل حسم ملف القيادة الفنية إلى وقت لاحق قد يؤثر على التجهيزات.

إيقاف فيفا يحول دون تواجد حسام حسن

أشار مدحت شلبي إلى أن حسام حسن ممنوع حاليًا من التواجد داخل أرض الملعب وغرف الملابس.

يعود هذا المنع إلى تنفيذ قرار الإيقاف الصادر بحقه من الاتحاد الدولي لكرة القدم، المعروفة اختصارًا باسم فيفا.

بدلاً من حسام حسن، ستعقد المحاضرات الفنية الخاصة بالمنتخب داخل فندق الإقامة الذي يقيم فيه اللاعبون.

أما في أثناء المباريات، فسيَتولّى الكابتن طارق سليمان المسؤولية والتنظيم الفني في ظل غياب حسام حسن تنفيذًا لعقوبة الإيقاف الصادرة.

صلاح يمدح زميله أونواتشو ويتفوق فنيا

أثنى اللاعب النيجيري بول أونواتشو، مهاجم طرابزون سبور، على زميله المصري محمد صلاح بشكل كبير.

شدد أونواتشو على الدور الذي يؤديه صلاح داخل الفريق، مؤكدًا امتنانه للعمل إلى جواره والاستفادة القصوى من خبراته.

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جاءت تصريحات أونواتشو عقب خسارة طرابزون سبور أمام فرايبورج الألماني بهدف دون رد. الجماعة التي جمعتهما كانت ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

تحليل أداء طرابزون سبور وتراجعه

سجل لوكاس كوبلر هدف المباراة الوحيد لصالح فرايبورج في الدقيقة الرابعة عشرة من عمر الشوط الأول.

منح هذا الهدف الفريق الألماني ثلاث نقاط كاملة، ورفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الحادي عشر للمجموعة.

في المقابل، تجمد رصيد طرابزون سبور عند 6 نقاط أيضًا، ليتراجع إلى المركز الثامن مؤقتًا.

يعتبر هذا التراجع نتيجة تلقى الفريق خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم.

استجابة صلاح للتحديات الفنية

حقق طرابزون سبور انتصارين مبدعيين في أول جولتين، وهما على حساب كوبس الفنلندي وهارتس الأسكتلندي.

لكن الأداء تباين في المباراة الحالية حيث شارك محمد صلاح أساسيًا في تشكيل طرابزون سبور.

هدد صلاح مرمى المنافس في أكثر من مناسبة، لكنه لم ينجح في ترجمة محاولاته إلى أهداف في هذه اللحظة.