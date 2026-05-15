اتخاذ قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الآخر، عقب صدور قرار بشأن لجنة المعايير

صدر قرار تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025 بشأن اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الآخر، وذلك عقب صدور قرار بشأن لجنة المعايير. وقد أصدر الاجتماع الأول للجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الآخر، فيما يخص خطط تطوير وتقوية المعايير المحاسبية والمراجعة.

صدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 1274 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025 بشأن اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى.

وأصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الاجتماع الأول للجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، بعد صدور قرارات إعادة تشكيل اللجنة ومنح الوزير صلاحيات تعديل واستبدال المعايير. وتحدث عن تحويل أفكار الشباب والمبتكرين إلى مشروعات تنافس عالميا، بناء نموذج رقمي لتيسير دورة حياة الشركة من التأسيس إلى التشغيل، إعداد معايير مراجعة متخصصة ومبسطة للشركات الأقل تعقيدًا، إضافة إلى إصدار دليل شامل للمراجعة يمثل مرجعًا عمليًا موحدًا للمراجعين





