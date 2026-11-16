اتصالات بيزنس و M Empire تطلقان خدمات الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي في مصر

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقع مذكرة مع اتصالات بيزنس و M Empire لدعم الذكاء الاصطناعي عبر خدمات GPUaaS الجديدة للسوق المصري.

أعلن المهندس رأفت هندي ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف تهدف إلى تطوير بنية تحتية رقمية متطورة في مصر. وقعت هذه الاتفاقية الاستراتيجية بين شركة اتصالات بيزنس ، ومجموعة M Empire الاستثمارية، ومؤسسة ستارت أب إيجيبت. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الحوسبة السحابية في القطاعين الحكومي والخاص لضمان تنافسية الاقتصاد الرقمي.

تفاصيل اتفاقية الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي

تهدف مذكرة التفاهم الثلاثية إلى تمكين الشركات والمؤسسات الحكومية من تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها وتشغيل تطبيقاتها محليًا. يوفر هذا المشروع قدرات حوسبة عالية الأداء ضرورية لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية. يسعى التحالف الجديد إلى توفير بيئة داعمة للابتكار تتيح للشركات المحلية الاعتماد على البنية التحتية الرقمية المتقدمة بدلاً من الاعتماد على الحلول الخارجية.

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وقعت مذكرة التفاهم من جانب شركة اتصالات بيزنس المهندس شريف الخولي، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة. وعن الجانب الاستثماري، وقع الدكتور ماجد غنيمة، المؤسس والشريك الإداري في مجموعة M Empire ورئيس مجلس أمناء ستارت أب إيجيبت. كان هذا التوقيع بحضور نخبة من القادة التنفيذيين في القطاع الرقمي، مما يعكس أهمية هذا المشروع على المستوى الوطني.

البنية التحتية للحوسبة بالوحدات الرسومية

تتضمن الاتفاقية إطلاق خدمة جديدة تتيح الوصول إلى قدرات الحوسبة عبر السحابة باستخدام المعالجات الرسومية فائقة الأداء. تتيح هذه الخدمة للشركات والمطورين استئجار قدرات معالجة عالية مقابل الاستخدام الفعلي دون الحاجة لشراء أجهزة باهظة الثمن. هذا النموذج يخفض الحواجز المالية أمام الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في دخول سوق الذكاء الاصطناعي.

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يسمح هذا النوع من الحوسبة المتقدمة للمطورين باختبار تطبيقاتهم الجديدة وتطويرها بكفاءة عالية. كما يمكن للشركات زيادة سعات الحوسبة الخاصة بها بشكل تدريجي مع نمو أعمالها وتعقيدها. توفر هذه المرونة حلاً مستدامًا للتحديات التقنية التي تواجه الشركات في ظل الطلب المتزايد على معالجة البيانات الضخمة.

دور وزارة الاتصالات ودعم startups مصر

أكد المهندس رأفت هندي أن توفير البنية التحتية الحاسوبية المتقدمة يمثل ركيزة أساسية في الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. شدد الوزير على حرص الوزارة على تشجيع الاستثمارات في هذا المجال لجذب الكفاءات المحلية والعالمية. يسعى هذا النهج إلى بناء اقتصاد رقمي تنافسي قادر على مواكبة الرقمنة العالمية وخدمة السوق المصري بشكل فعال.

قال المهندس شريف الخولي، الرئيس التنفيذي لاتصالات بيزنس، إن الشركة تعمل على توسيع خدمات مراكز البيانات لتشمل الدعم الكامل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. أوضح أن إدراج خدمات الحوسبة المعتمدة على وحدات معالجة الرسومات ضمن المحفظة السحابية يسهل على العملاء تبني هذه الحلول بسهولة وكفاءة. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين تجربة العملاء وتسريع وتيرة التحول الرقمي في المؤسسات المصرية.

رؤى M Empire ودور البنية التحتية الرقمية

أوضح الدكتور ماجد غنيمة، مؤسس مجموعة M Empire ورئيس مجلس أمناء ستارت أب إيجيبت، أن تسارع التطور التكنولوجي يجعل مشاركة الشركات الناشئة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ضرورة حيوية. أكد أن إتاحة البنية التحتية المناسبة تمنح هذه الشركات فرصًا أكبر للابتكار والنمو والمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية. تعمل ستارت أب إيجيبت على ربط هذه الشركات بالإمكانات التقنية التي تحتاجها لتطوير حلول تخدم السوق المصري.

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تتزامن هذه المذكرة مع حضور عدد من الرؤساء التنفيذيين البارزين الذين يشرفون على تنظيم وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر. كان من بينهم المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا. كما شارك المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، في مراسم التوقيع. يعكس هذا الحضور الواسع التوافق الحكومي والقطاعي حول أهمية تسريع التحول الرقمي.