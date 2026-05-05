اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والسودان لبحث تطورات الأوضاع

ناقش وزيرا خارجية مصر والسودان تطورات الأوضاع في السودان وجهود وقف التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار، مع التأكيد على الموقف المصري الداعم للسودان ووحدة أراضيه.

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وال مصر يين بالخارج اليوم الثلاثاء اتصالًا هاتفيًا مع محيي الدين سالم وزير الخارجية والتعاون الدولي السودان ي. تناول الجانبان تطورات الأوضاع في السودان الشقيق والجهود المبذولة لوقف التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار، فضلًا عن مسار التحركات الإقليمية والدولية الهادفة إلى دعم السودان ومؤسساته الوطنية.

هذا الاتصال يأتي في ظل تصاعد التوترات والأحداث المؤسفة التي تشهدها الجمهورية السودانية، مما يستدعي تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل سلمي ومستدام للأزمة. إن مصر، باعتبارها دولة جوار للسودان ولها علاقات تاريخية وطيدة مع الشعب السوداني، تولي اهتمامًا بالغًا بالوضع في السودان وتسعى جاهدة للمساهمة في تحقيق الاستقرار والأمن في هذا البلد الشقيق.

وقد أكد الدكتور عبد العاطي خلال الاتصال على موقف مصر الثابت والداعم لأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه وسلامة مؤسساته الوطنية، مشددًا على أهمية وقف كافة أشكال التصعيد وتغليب المصلحة الوطنية السودانية. كما شدد على ضرورة الانخراط الجاد في مسار سوداني يملكه السودانيون بأنفسهم، ويفضي إلى تسوية سياسية شاملة تحافظ على سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه نحو الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.

إن مصر تؤمن بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السودانية وتحقيق المصالحة الوطنية، وأن التدخلات الخارجية قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع وتعقيد المشهد. لذلك، تدعو مصر جميع الأطراف السودانية إلى التحلي بالمسؤولية والعمل بروح التعاون والتسامح من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة. وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أدان خلال الاتصال بأشد العبارات استهداف مطار الخرطوم الدولي، مؤكدًا أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأعرب عن رفض مصر الكامل لأي استهداف للمنشآت المدنية والبنية التحتية، أو أي ممارسات من شأنها تعميق الأزمة السودانية وإطالة أمد معاناة الشعب السوداني الشقيق. إن استهداف المدنيين والبنية التحتية يشكل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة معاناة الشعب السوداني. وتدعو مصر إلى تحقيق فوري وشامل في هذه الجرائم وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في جميع أنحاء السودان.

إن مصر على استعداد لتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني للشعب السوداني لمساعدته على تجاوز هذه الأزمة. وقد أضاف المتحدث أن الوزير عبد العاطي أكد استمرار مصر في بذل جهودها واتصالاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة والرباعية الدولية، لدعم التهدئة وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني ومساندة الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في السودان الشقيق. إن مصر تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة السودانية وتقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوداني.

من جانبه أعرب وزير الخارجية السوداني عن تقدير بلاده للموقف المصري الداعم للسودان ومساندة مصر المستمرة لأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، مثمنًا الجهود التي تبذلها مصر على المستويين الإقليمي والدولي لدعم مسار التهدئة وإنهاء الأزمة. وأكد حرص السودان على مواصلة التشاور والتنسيق مع مصر إزاء مختلف التطورات ذات الصلة. إن العلاقات المصرية السودانية تاريخية وطيدة وتتميز بالتعاون الوثيق والتنسيق المستمر في مختلف المجالات. وتؤمن مصر بأن استقرار السودان وأمنه يمثلان جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي.

لذلك، ستواصل مصر جهودها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية من أجل دعم السودان ومساعدته على تجاوز هذه الأزمة وتحقيق الاستقرار والتنمية. إن مصر على ثقة بأن الشعب السوداني قادر على تجاوز هذه المرحلة الصعبة وتحقيق تطلعاته نحو الأمن والاستقرار والازدهار. كما أن مصر ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة السودانية وتقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوداني.

