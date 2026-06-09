اتصال بين وزير الخارجية المصري ومستشار بايدن للشئون العربية والأفريقية يناقش التطورات الإقليمية

شهد يوم الاثنين اتصالاً هاتفياً بين وزير الخارجية المصري ونظيره الأمريكي关注 الشئون العربية والأفريقية، حيث بحث الجانبان قضايا السودان وليبيا والقرن الأفريقي ومياه النيل، مؤكدين على أهمية الحفاظ على سيادة الدول ووقف الصراعات وضمان الاستقرار الإقليمي.

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اتصالاً هاتفياً مع مسعد بولس ، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، حيث ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في عدد من القضايا الإقليمية المهمة.

ركز الاتصال على الوضع في السودان، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية ورفض إنشاء أي كيانات موازية، كما أكد的重要性 التوصل إلى مسار سياسي سوداني خالص لوقف الصراع، ودعا إلى هدنة إنسانية تمهيداً لوقف مستدام لإطلاق النار لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وتخفيف معاناة الشعب السوداني. وناقش الجانبان أيضاً تطورات الأزمة الليبية، حيث أعرب وزير الخارجية عن دعم مصر الثابت لوحدة ليبيا واستقرارها، وشدّد على ضرورة توحيد المؤسسات الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة عبر مسار ليبي-ليبي يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.

كما تطرق الاتصال إلى الوضع في منطقة القرن الأفريقي، مؤكداً على موقف مصر الثابت بصون أمن واستقرار المنطقة كامتداد مباشر للأمن القومي المصري، ورفض أي سياسات تنتهك سيادة الدول أو تقوض الاستقرار. بالإضافة إلى ذلك، ناقش الجانبان قضية المياه، مؤكدين على Sizeها الوجودي لم célib وضرورة احترام القانون الدولي وتجنب الإجراءات أحادية الجانب. وقد اختتم البيان بالإشارة إلى أن الاتصال يأتي في إطار التنسيق المستمر بين البلدين حول القضايا الإقليمية





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