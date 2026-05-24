اتفاق هرمز المرتقب قد يخفض أسعار النفط ويخفف ضغوط التضخم، كما أعلن الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، في خطاب هاتفي على قناة “TEN”.

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ، إن الوزيرة ال دكتورة منال عوض وجَّهت برفع درجة الاستعداد بكل المديريات والقطاعات الخدمية في المحافظات، لضمان تقديم الخدمات اليومية للمواطنين في أفضل صورة خلال عيد الأضحى المبارك، والحفاظ على سلامة المواطنين وعدم حدوث ما يعكر احتفالاتهم.

وأضاف أن خطة الاستعداد شملت التأكيد على جاهزية المستشفيات ومرفق الإسعاف والحماية المدنية بجميع المحافظات، مع توفير المستلزمات الطبية والأدوية، ورفع كفاءة الاستجابة السريعة للطوارئ. وأشار إلى التنسيق المستمر مع مديريات التموين لتنفيذ حملات يومية على الأسواق والمحال والمطاعم للتأكد من صلاحية المنتجات وضبط أي مخالفات، بجانب الإشراف على المخابز لضمان توافر الخبز المدعم للمواطنين. ولفت إلى التشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالتصدي الفوري لمخالفات البناء بدون ترخيص والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

واستكمل أن الخطة نشمل تأمين ساحات صلاة العيد والتجمعات والحدائق والمتنزهات والمناطق السياحية، مع رفع مستوى النظافة في الشوارع والميادين وإزالة المخلفات أولًا بأول، وأي إشغالات تعيق حركة المواطنين والسيارات، إلى جانب متابعة مواقف السيارات لمنع استغلال المواطنين. وأكد أنه ستُشكل لجان مشتركة من المحافظات ووزارتي الموارد المائية والري والداخلية للمرور على المراسي والعائمات للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والتراخيص، مع زيادة عمال الإنقاذ بالشواطئ.

وأفاد برفع درجة الاستعداد بالمجازر الحكومية والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأضاحي، مع التشديد على منع الذبح خارج المجازر المعتمدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص الآمن من مخلفات الذبح. واختتم بالتأكيد على أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية، مشيرًا إلى إمكانية الإبلاغ عن أي مخالفات عبر مبادرة “صوتك مسموع” على رقم الواتساب 01200353111





