اتفاق أمريكي-إيراني إطاري يُرجئ الخلافات ولا ينهي حالة اللاحرب واللاسلم

يؤكد خبير في العلاقات الدولية أن الاتفاق الإطاري بين أمريكا وإيران لم يحل القضايا الجوهرية، بل أرجأها، وأن المنطقة ستظل تعاني من حالة اللاحرب واللاسلم لفترة طويلة، مع توقع ظهور خلافات تنفيذية وتعقيدات إسرائيلية ولبنانية.

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن المنطقة العربية والشرق الأوسط بشكل عام ستظل تعيش في حالة من اللاحرب واللاسلم لفترة طويلة حتى بعد توقيع اتفاق التفاهم الإطاري بين الولايات المتحدة و إيران .

وأوضح فارس في تصريحات خاصة أن هذا الاتفاق، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، يُعد خطوة تكتيكية أكثر منها استراتيجية، حيث أنه قام بتأجيل القضايا الخلافية الجوهرية بين الطرفين، مثل الملف النووي الإيراني، ونفوذ إيران في المنطقة، وبرامجها الصاروخية، على أن تشهد هذه القضايا معركة دبلوماسية كبيرة في المستقبل القريب.

وأشار إلى أن كل طرف يسعى من خلال هذا الاتفاق إلى تحقيق أقصى قدر ممكن من المكاسب، فالجانب الأمريكي يريد تهدئة التوتر في المنطقة لتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً بعد الصراع الروسي الأوكراني، بينما تحاول إيران استغلال الفرصة التي أتاحها الضغط العسكري والاقتصادي عليها لتحقيق مكاسب متعددة، من بينها فك تجميد أموالها المجمدة في الخارج، والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وكذلك إبرام شراكات اقتصادية مع شركات أمريكية تقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، بالإضافة إلى تسهيل بيع نفطها الإيراني ورفع العقوبات التي كانت مفروضة عليها بشدة خلال السنوات الماضية.

كما تطرق فارس إلى الجوانب العملية للاتفاق، مشيراً إلى أن مدته الزمنية المحددة بـ 60 يوماً فقط غير كافية للوصول إلى تفاهمات حقيقية بين الطرفين، خاصة في ظل تعقيد الملفات المطروحة وتراكم الخلافات على مدار عقود. وتوقع ظهور خلافات عميقة حول آلية تنفيذ الاتفاق، وكيفية التحقق من التزام إيران ببنوده، مشيراً إلى أن إيران قامت بالفعل بإغلاق جميع منافذ الدخول إلى محطاتها النووية وتلغيمها، مما يجعل فرص الوصول إلى المواد النووية أو تفتيشها صعبة للغاية، حتى في حال وجود اتفاق رسمي يسمح بذلك.

وهذا العامل يزيد من حالة عدم الثقة بين الطرفين ويجعل الاتفاق هشاً وقابلاً للانهيار في أي لحظة. وأضاف فارس أن هناك عاملاً معقداً آخر قد يعكر صفو هذا الاتفاق بشكل كبير، وهو التحركات الإسرائيلية المتسارعة المرتبطة بالملف اللبناني والجنوب اللبناني تحديداً. فالاتفاق الإطاري لا يتعلق فقط بالملف النووي الإيراني، بل يشمل بشكل غير مباشر الوضع في لبنان وسوريا واليمن، حيث أن طهران تربط بين هذه الملفات في مفاوضاتها مع واشنطن.

وأوضح فارس أن هناك نقاطاً خلافية كبيرة حول دور حزب الله ووجوده في لبنان، وحول تأثير الاتفاق على الأمن الإسرائيلي، مما يجعل من المستبعد اعتبار هذا الاتفاق حلاً نهائياً للأزمة المستمرة، لكنه قد يمثل نواة بدائية يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة لإحداث اختراق في بعض الملفات الخلافية العالقة، بشرط توفر إرادة سياسية حقيقية لدى الطرفين لتجاوز الخلافات وإعطاء الأولوية للاستقرار الإقليمي بدلاً من المصالح الفئوية الضيقة. وبالتالي، يبقى مستقبل المنطقة معلقاً على كيفية سير تنفيذ هذا الاتفاق في الأسابيع القادمة، وما إذا كان سينجح في خفض التصعيد أم سيتحول إلى ورقة ضغط جديدة يستخدمها كل طرف ضد الآخر





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