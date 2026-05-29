اتفاقية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران تعيد تشكيل مسار العملات العالمية

انخفاض الدولار وتراجع التضخم في ظل تمديد الهدنة وتسهيل الملاحة في مضيق هرمز يؤثران على أسواق الصرف الأجنبي

تشهد أسواق العملات تقلبات ملحوظة في ظل التطورات السياسية الأخيرة التي أدت إلى تحسين الأجواء الراهنة في المنطقة. فقد أبلغت تقارير موثوقة أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق يمدد وقف إطلاق النار لمدة ستين يوماً إضافية، بالإضافة إلى رفع القيود التي صدرت على الملاحة في مضيق هرمز الحيوي.

هذا الاتفاق ليس مجرد خطوة دبلوماسية بل يحمل تداعيات اقتصادية مباشرة، حيث من المتوقع أن يخفف من حدة التوترات التي كانت تؤثر سلباً على أسعار النفط وتفاقم معدلات التضخم في العديد من الدول. وفي ضوء هذه المستجدات، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات الرئيسية بنسبة تقارب الـ2 في المائة، مسجلاً خسائر مستمرة للأسبوع الثاني على التوالي، بينما شهدت عملات بديلة مثل اليورو والجنيه الإسترليني انتعاشاً طفيفاً أدى إلى رفع قيمتها أمام الدولار





