Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

اتفاقية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران تعيد تشكيل مسار العملات العالمية

اقتصاد News

اتفاقية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران تعيد تشكيل مسار العملات العالمية
أسواق العملاتاتفاقية الولايات المتحدة وإيرانالدولار الأمريكي
📆5/29/2026 6:14 PM
📰Shorouk_News
23 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 29% · Publisher: 53%

انخفاض الدولار وتراجع التضخم في ظل تمديد الهدنة وتسهيل الملاحة في مضيق هرمز يؤثران على أسواق الصرف الأجنبي

تشهد أسواق العملات تقلبات ملحوظة في ظل التطورات السياسية الأخيرة التي أدت إلى تحسين الأجواء الراهنة في المنطقة. فقد أبلغت تقارير موثوقة أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق يمدد وقف إطلاق النار لمدة ستين يوماً إضافية، بالإضافة إلى رفع القيود التي صدرت على الملاحة في مضيق هرمز الحيوي.

هذا الاتفاق ليس مجرد خطوة دبلوماسية بل يحمل تداعيات اقتصادية مباشرة، حيث من المتوقع أن يخفف من حدة التوترات التي كانت تؤثر سلباً على أسعار النفط وتفاقم معدلات التضخم في العديد من الدول. وفي ضوء هذه المستجدات، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات الرئيسية بنسبة تقارب الـ2 في المائة، مسجلاً خسائر مستمرة للأسبوع الثاني على التوالي، بينما شهدت عملات بديلة مثل اليورو والجنيه الإسترليني انتعاشاً طفيفاً أدى إلى رفع قيمتها أمام الدولار

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Shorouk_News /  🏆 13. in EG

أسواق العملات اتفاقية الولايات المتحدة وإيران الدولار الأمريكي التضخم مضيق هرمز

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-29 21:15:22