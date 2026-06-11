اتفاقيات استراتيجية بين مصر والكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون التنموي والاقتصادي

تحليل لتصريحات النائب عوض أبو النجا حول أهمية مذكرات التفاهم الموقعة بين الرئيس السيسي والرئيس تشيسيكيدي وأثرها على العلاقات المصرية الأفريقية.

شهدت العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية تطوراً استراتيجياً ملموساً في الآونة الأخيرة، حيث توجت هذه الجهود بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، على مجموعة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية التي تهدف إلى نقل التعاون بين القاهرة وكينشاسا إلى آفاق جديدة وأكثر رحابة.

وفي هذا السياق، أكد النائب الدكتور عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذه الخطوة لا تمثل مجرد إجراءات بروتوكولية، بل هي انعكاس لرؤية سياسية عميقة تهدف إلى تعزيز الروابط الاستراتيجية وتوطيد أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين. وأشار أبو النجا إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي في توقيت حيوي يتطلب تكاتف الجهود الأفريقية لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية المشتركة، مما يجعل من هذا التعاون نموذجاً يحتذى به في العمل الأفريقي المشترك الذي يسعى لتحقيق التكامل والازدهار لجميع شعوب القارة.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي الدولة المصرية الدائم لتعزيز حضورها الفاعل في عمقها الأفريقي، مؤكدة على دورها الريادي في دعم استقرار وتنمية الدول الشقيقة، وهو ما يظهر جلياً في اهتمام القيادة السياسية بفتح مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تمتلك موارد طبيعية هائلة وإمكانات واعدة يمكن استثمارها بما يخدم المصالح المتبادلة. ومن الناحية الاقتصادية، أوضح النائب عوض أبو النجا في بيانه أن مذكرات التفاهم الموقعة تفتح الباب على مصراعيه أمام تدفق الاستثمارات المتبادلة وزيادة حجم التبادل التجاري، حيث تسعى مصر من خلال هذه الشراكات إلى نقل خبراتها التنموية في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، والصحة إلى الجانب الكونغولي.

وأضاف أن التكامل الاقتصادي بين البلدين سيسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة للشباب في كلا الدولتين، وسيعمل على تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تفعيل اتفاقيات التجارة البينية. وأكد أن هذه الخطوات تعكس حرص القيادة السياسية في البلدين على تحويل التفاهمات السياسية إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع، تلمس حياة المواطن البسيط وتساهم في رفع مستويات المعيشة.

إن التركيز على القطاعات الحيوية في هذه الاتفاقيات يشير إلى وعي تام باحتياجات المرحلة الراهنة، حيث تسعى الدولتان إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعتمد على الابتكار وتبادل المعرفة الفنية والتقنية، وهو ما سينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي العام ويقلل من الاعتماد على الأسواق الخارجية، مما يعزز من السيادة الاقتصادية للقارة الأفريقية ككل في مواجهة التقلبات العالمية. وعلى صعيد الرؤية الاستراتيجية العامة، شدد عضو لجنة الخطة والموازنة على أن التحركات المصرية تجاه القارة السمراء تعكس إيماناً راسخاً بأن مستقبل مصر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبل أفريقيا، وأن بناء شراكات قوية قائمة على المصالح المتبادلة هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة السياسية المصرية في إدارة الملف الأفريقي بحكمة واقتدار، مؤكداً أن تعزيز مكانة مصر الإقليمية لا يأتي من فراغ، بل هو نتيجة عمل دؤوب لمد جسور التواصل مع كافة الأشقاء الأفارقة. وأوضح أن الاتفاقيات مع الكونغو الديمقراطية تمثل دفعة قوية لمسيرة التعاون الاقتصادي، وتساهم في ترسيخ مبدأ التنمية المشتركة التي تضمن عدم تخلف أي دولة عن ركب التقدم.

وفي الختام، اعتبر أبو النجا أن هذه التفاهمات تشكل حجر الزاوية في بناء علاقة مستقبلية مستدامة، تتجاوز مجرد الاتفاقيات الورقية لتصبح واقعاً معاشاً من خلال مشروعات تنموية كبرى تخدم الشعبين الشقيقين وتدعم مسيرة الاستقرار في منطقة وسط أفريقيا، مما يساهم في النهاية في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية في القارة، ويدعم تطلعات الشعوب الأفريقية في تحقيق حياة كريمة ومستقبل مشرق يسوده السلام والرخاء والتعاون البناء





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