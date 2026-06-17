اتفاق أمريكي إيراني يسمح بتصدير النفط خلال فترة المفاوضات

تقارير أمريكية تكشف تفاصيل الاتفاق الذي يمنح إيران إعفاءات عقوبات مقابل التزامات نووية، مع تأكيد واشنطن على أن الاتفاق قائم على الأداء.

كشفت صحيفة نيويورك بوست أن الاتفاق الأمريكي الإيراني، الذي لم تُعلن تفاصيله بعد، سيتيح لطهران استئناف تصدير النفط ، مما قد يوفر شريان حياة اقتصاديا للبلاد بعد سنوات من العقوبات المشددة التي أدت إلى تراجع حاد في صادراتها النفطية وزيادة الضغوط على موازنتها العامة.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق يتيح لإيران البدء في بيع النفط خلال فترة المفاوضات الممتدة 60 يوما، والتي يفترض أن تبدأ عقب توقيع مذكرات التفاهم المقررة يوم الجمعة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة، إلى جانب تعهد واشنطن برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، في توفير سيولة نقدية فورية للاقتصاد الإيراني الذي يعاني من تضخم مرتفع وانخفاض حاد في قيمة عملته المحلية.

كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الاتفاق سيشمل خدمات أساسية، من بينها الخدمات المصرفية والنقل والتأمين اللازمة لتسهيل عمليات البيع، مما سيمكن إيران من الوصول إلى الأسواق العالمية بشكل أكثر سلاسة. وردا على هذه التقارير، قال مسؤول أمريكي رفيع إن الاتفاق قائم على الأداء، مؤكدا أن إيران لن تحصل على مزايا مذكرة التفاهم إلا إذا التزمت بجميع البنود المتفق عليها بشكل كامل.

وأوضح المسؤول أن هذه البنود تشمل عدم امتلاك سلاح نووي، وتحييد المواد المخصبة، وعدم التدخل في حرية الملاحة بمضيق هرمز. وأضاف أن الاتفاق لا يرتبط بسلوك محدد بقدر ارتباطه بتصرف إيران بصورة أكثر مسؤولية، مشيرا إلى أن البرنامج النووي يبقى القضية الأكثر أهمية بالنسبة لواشنطن. وأكد أن أي خرق من جانب إيران سيقابل برد فوري، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات.

ورغم تأكيد مسؤولين أمريكيين، بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، أن العقوبات لن تُرفع بالكامل قبل معالجة الأسباب الجوهرية لفرضها، فإنهم لم يوضحوا ما إذا كانت الإعفاءات المؤقتة من العقوبات تندرج ضمن هذا الموقف. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس للاقتصاد الإيراني الذي يواجه تحديات كبيرة، حيث بلغ التضخم مستويات قياسية وتجاوزت البطالة نسبا مرتفعة، مما يزيد الضغوط على الحكومة.

أي تخفيف للعقوبات قد يؤدي إلى تحسن في القوة الشرائية للمواطنين ودعم النشاط الاقتصادي، ولكن المخاوف تظل قائمة حول استخدام هذه الأموال في دعم برامج إقليمية أو تطوير قدرات عسكرية. من الناحية الجيوسياسية، يثير الاتفاق قلقا لدى حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، مثل إسرائيل والسعودية، الذين يعتبرون أن تخفيف الضغط على إيران قد يعزز نفوذها الإقليمي ويمنحها موارد إضافية لدعم وكلائها في دول مثل اليمن ولبنان وسوريا.

وفي المقابل، ترى دول أوروبية أن الاتفاق يمثل فرصة لخفض التوتر واستئناف الحوار الدبلوماسي، مما قد يسهم في تحقيق استقرار أوسع في الشرق الأوسط. كما أن تأثير الاتفاق على أسواق النفط العالمية قد يكون كبيرا، حيث من المتوقع أن تؤدي زيادة صادرات النفط الإيراني إلى زيادة المعروض العالمي، مما قد يسهم في استقرار الأسعار أو حتى انخفاضها، وهو ما يصب في مصلحة الدول المستهلكة.

ويبقى السؤال الأكبر حول مدى التزام إيران بالبنود المتفق عليها، خاصة في ضوء سجلها السابق في التعامل مع الاتفاقيات الدولية وعدم امتثالها الكامل لبعض التزاماتها النووية. رغم أن المسؤولين الأمريكيين أعربوا عن تفاؤل حذر، إلا أنهم شددوا على أن المراقبة ستكون مستمرة، وأن أي مؤشر على انتهاك سيفضي إلى ردع فوري. وفي النهاية، فإن نجاح الاتفاق يعتمد على الإرادة السياسية للجانبين وقدرتهما على تجاوز عقبات الثقة المتبادلة، مع بقاء الخيارات العسكرية والعقوبات المشددة على الطاولة في حال فشل المسار الدبلوماسي





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