اتفاق تاريخي بين أمريكا وإيران لإنهاء العدائية ورفع الحصار

توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية يتضمن رفع الحصار البحري على إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، في ظل خلافات حول آلية التنفيذ ورفض إسرائيلي للبنود المتعلقة بلبنان.

أعلنت الولايات المتحدة وإيران مساء أمس الأحد عن توصلها إلى agreement يهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية بين الطرفين. ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق سيؤدي إلى رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز .

وتختلف وجهات النظر بين واشنطن وطهران بشأن الخطوات التالية حيث أكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن مفاوضات نووية جديدة ستبدأ لمدة ستين يوماً فقط بعد أن تقوم الولايات المتحدة بتصفية مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة، في المقابل رفض مسؤول أمريكي هذا الشرط واعتبره غير واقعي. من جهتها شنت قيادات إسرائيلية هجوماً على الاتفاق مؤكدة أنه غير ملزم لها حسب ما ورد في صحيفة يديعوت أحرونوت.

كشف ترامب أن الاتفاق تم الإعلان عنه في يوم ميلاده الثمانين، وقبل استضافته لفعالية في البيت الأبيض بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، وذكر مسؤول أمريكي أن طهران لم ترغب في الإعلان قبل منتصف الليل بتوقيتها كي لا يتزامن مع عيد ميلاد ترامب. بعد الإعلان شهدت أسعار خام برنت والنفط الأمريكي تراجعاً في حين ارتفعت الأسواق الآسيوية يوم الاثنين amidst تقلبات حادة في أسواق النفط والأسهم العالمية بسبب تطورات الأزمة.

كما نقل مسؤولون إسرائيليون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ ترامب أن إسرائيل غير ملزمة بالبند اللبناني الوارد في الاتفاق مع إيران





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