مسؤولة أمريكية سابقة تتهم نتنياهو بإبادة جماعية في غزة، والمحكمة العليا الإسرائيلية تمنح الحكومة مهلة للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، وتحديثات حول إصابة محمد صلاح وموقف إنبي في الدوري المصري.

تصريحات صادمة لمسؤولة أمريكية سابقة تتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة ، وتؤكد أن سياساته زعزعت استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

هذه الاتهامات تأتي في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة وتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية. المسؤولة، التي لم يتم الكشف عن هويتها بشكل كامل، قدمت أدلة وتقارير تفصيلية تدعم اتهاماتها، مشيرة إلى أن الهجمات الإسرائيلية على غزة لم تفرق بين المدنيين والعسكريين، وأنها استهدفت بشكل ممنهج البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمنازل. وأضافت أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وتستدعي تحقيقًا دوليًا مستقلًا.

وفي سياق متصل، منحت المحكمة العليا الإسرائيلية حكومة نتنياهو مهلة حتى شهر يوليو القادم لتقديم نتائج التحقيق في ملابسات وإخفاقات السابع من أكتوبر. هذا القرار يضع الحكومة تحت ضغط كبير لتقديم تفسيرات مقنعة حول الأسباب التي أدت إلى هذا الهجوم المفاجئ، والذي أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف من الإسرائيليين. التحقيق يركز بشكل خاص على دور الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في تقييم التهديدات والاستعداد للهجوم.

على صعيد آخر، حسم إبراهيم حسن، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، موقف اللاعب محمد صلاح من المشاركة في كأس العالم 2026 بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا. أكد حسن أن صلاح سيخضع لبرنامج تأهيلي مكثف، وأن الجهاز الطبي سيبذل قصارى جهده لإعادته إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن، لكنه شدد على أن سلامة اللاعب هي الأولوية القصوى. وأوضح أن الاتحاد سيراقب حالة صلاح عن كثب، وسيتخذ القرار النهائي بشأن مشاركته في المونديال بناءً على تقارير الجهاز الطبي.

هذا القرار يثير قلقًا كبيرًا لدى جماهير كرة القدم المصرية، حيث يعتبر صلاح نجمًا أساسيًا في المنتخب الوطني ولا يمكن الاستغناء عنه. وفي الدوري المصري الممتاز، أكد حمزة الجمل، المدير الفني لفريق إنبي، أن فريقه لا يضع نصب عينيه التأثير على نتائج سباق المنافسة على اللقب، بل يركز بشكل كامل على تحقيق أهداف النادي الخاصة. جاء ذلك بعد تعادل إنبي السلبي مع الزمالك في مباراة قوية أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

وأوضح الجمل أن فريقه يواجه تحديات كبيرة، لكنه يثق في قدرات اللاعبين على تقديم أداء جيد وتحقيق النتائج المرجوة. وأضاف أن إنبي لديه أهداف أخرى لا يمكن الإعلان عنها حاليًا، لكنه أكد أن الفريق يعمل بجد لتحقيقها. وأشار حمزة الجمل إلى أن الزمالك فريق قوي يمتلك خبرات كبيرة، وأن التعادل معه يعتبر نتيجة إيجابية لفريقه. وأشاد بأداء اللاعبين، مؤكدًا أنهم قدموا المطلوب منهم في المباراة.

كما أشاد بأداء طاقم التحكيم، مشيرًا إلى أنه أدار المباراة بنزاهة وشفافية. وأكد الجمل على أهمية قطاع الناشئين في نادي إنبي، مشيرًا إلى أنه يضم مجموعة من اللاعبين الموهوبين الذين سيكون لهم مستقبل واعد في كرة القدم المصرية. وأوضح أن النادي يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الناشئين، ويسعى إلى إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل الفريق الأول والمنتخب الوطني.

وعن توقيت المباراة في الخامسة مساءً، أوضح الجمل أن الأجواء كانت مناسبة، لكنه اقترح أن تعيد رابطة الأندية النظر في مواعيد المباريات خلال الفترة المقبلة، بحيث تكون أكثر ملاءمة للاعبين والجماهير. يذكر أن الزمالك فرط في فرصة توسيع الفارق في صدارة الدوري، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في الجولة المقبلة من المسابقة. هذه المباراة ستكون حاسمة في تحديد بطل الدوري، ومن المتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا





