اجتماع لجنة الاستثمار في الزمالك: مناقشة أزمة القيد والخطوات المقبلة

الإعلامي خالد الغندور كشف عن اجتماع أعضاء لجنة الاستثمار في الزمالك لمناقشة أزمة القيد والخطوات المقبلة. تم مناقشة كيفية حل أزمة القيد في أسرع وقت، خاصة بعد غياب شحاتة عن المونديال. تم طرح مقترحات حول توفير سيولة مالية وتحسين الإيرادات، والتوسع في الأبليكيشن الخاص بنادى الزمالك وزيادة انتشاره، والحصول على قروض أو توفير مصادر تمويل سريعة أو تسويات مع الدائنين، بالإضافة لدراسة بيع بعض نجوم الفريق خلال الفترة المقبلة مع الاعتماد على اللاعبين الشباب والناشئين.

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن أعضاء لجنة الاستثمار اجتمعوا في منزل حسين لبيب، رئيس نادى ال زمالك ، لمناقشة عدد من الملفات المهمة وعلى رأسها أزمة القيد التي أصبحت الشغل الشاغل داخل القلعة البيضاء في الفترة الحالية.

قال الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، إن الاجتماع يشهد مناقشات موسعة بشأن كيفية حل أزمة القيد في أسرع وقت، خاصة أن الزمالك محتاج إنهاء الملف للحصول على الرخصة والمشاركة في بطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل. وأضاف أن كل عضو في لجنة الاستثمار حضر الاجتماع ومعاه مجموعة من المقترحات والأفكار اللى ممكن تساعد النادى في توفير سيولة مالية وتحسين الإيرادات خلال الفترة المقبلة.

من أبرز الأفكار المطروحة التوسع في الأبليكيشن الخاص بنادى الزمالك وزيادة انتشاره بين جماهير النادى في مختلف دول العالم، بهدف تحقيق عوائد مالية أكبر والحصول على عملة أجنبية تدعم خزينة النادى. وأشار إلى أن هناك مقترحات أخرى تم طرحها خلال الاجتماع تتعلق بالحصول على قروض أو توفير مصادر تمويل سريعة أو تسويات مع الدائنين تساعد في حل الأزمة الحالية وإنهاء الملفات المطلوبة.

أكد أن أحد المقترحات أيضًا هو دراسة بيع بعض نجوم الفريق خلال الفترة المقبلة، مع الاعتماد بشكل أكبر على اللاعبين الشباب والناشئين، على غرار ما حدث في الموسم الحالى، لكن بصورة أكثر تنظيمًا وتخطيطًا لتحقيق استفادة فنية ومالية في الوقت نفسه. وشدد على أن جميع ما تم طرحه خلال الاجتماع ما زال في إطار المناقشات والدراسة، ولم يتم الاستقرار على أي قرار نهائى حتى الآن





