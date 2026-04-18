اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين: مصر تؤكد مرونة الاقتصاد وجاذبيته للمستثمرين وتناقش صفقة مقايضة محتملة بين أمريكا وإيران

استعرض وزير المالية المصري أبرز ما دار في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، مؤكداً على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية، وجاذبيته للمستثمرين من خلال سياسات مالية واقتصادية متوازنة وداعمة للنمو. وتطرقت المباحثات إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وإدارة ديون الأسواق الناشئة، والتنسيق الحكومي لتعزيز بيئة الأعمال. كما أشارت تقارير إلى مناقشات بين أمريكا وإيران حول صفقة مقايضة محتملة.

أفاد تقرير لأكسيوس أن الولايات المتحدة وإيران تدرسان صفقة مقايضة محتملة تقدر بـ 20 مليار دولار مقابل اليورانيوم، بهدف إنهاء التوترات الحالية. وفي سياق آخر، ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، خلال لقاء مشترك، أبرز الأنشطة واللقاءات التي جرت في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت مؤخراً في واشنطن.

وخلال هذه الاجتماعات، أشار كجوك إلى لقاءاته مع وزراء مالية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم التأكيد على أهمية تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة في ظل حالة عدم اليقين العالمي. وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة في امتصاص الصدمات الخارجية، بفضل السياسات الاستباقية والمتناغمة التي تتبناها مصر، والتي تدعم النمو وتحمي الفئات الأكثر احتياجًا. في لقاء موسع نظمه بنك أوف أمريكا، أكد وزير المالية للمستثمرين أن مصر تعاملت مع تحديات الأزمة العالمية بإجراءات استباقية ومرنة، وأن السياسة المالية ترتكز على أربع أولويات رئيسية لضبط المالية العامة وتحفيز النشاط الاقتصادي ومجتمع الأعمال. وأوضح كجوك أن الحوار الشفاف والمصداقية في الخطوات المتخذة منحت المستثمرين رؤية أوضح لبيئة الأعمال في مصر، مشيراً إلى أن التسهيلات الضريبية ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بنسبة 29% خلال العام المالي الحالي دون فرض أعباء إضافية. كما تطرق الوزير إلى ملف الأسواق الناشئة والدول النامية في مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة، مؤكداً أن هذه الأسواق هي الأكثر تضرراً من التحديات الإقليمية الحالية، وأن صعود أسعار الطاقة وتعطيل سلاسل الإمداد يمثلان التحدي الأكبر عالمياً. وشدد كجوك على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة لإدارة ديون الاقتصادات الناشئة تحقق التوازن بين الاستدامة والنمو، وتوفير آليات تمويل أكثر عدالة، ومضاعفة الجهود الدولية لخفض تكلفة التمويل لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة. خلال مشاركته في حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين نظمه بنك RMB، أكد وزير المالية أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.3% في النصف الأول من العام المالي الحالي، مدفوعاً بالنمو القوي في قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والاستثمار الخاص. وأوضح أن الأداء المالي القوي يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية، وجهود توسيع القاعدة الضريبية، ونجاح تبسيط السياسات والإجراءات، وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن الفائض الأولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي، مدعوماً بنمو الإيرادات الضريبية بنحو 29% دون فرض أعباء جديدة. وفي حوار آخر مع مستثمرين دوليين نظمته جيفريز إنترناشونال وسوسيتيه جنرال، أكد الوزير على التنسيق والتعاون الكامل بين الجهات الحكومية لضمان سرعة الإجراءات والتواصل الفعال مع الأسواق والمستثمرين. وأكدت الاجتماعات واللقاءات التي شارك فيها الوزير أن الاقتصاد المصري يواصل مسار نموه بثبات ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات، وأن التحسن في المؤشرات الاقتصادية يعكس قوة الإصلاحات الحكومية. كما أشار إلى العمل على سياسات مالية واقتصادية مرنة تحقق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتعزيز شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال عبر تسهيلات ضريبية وجمركية وبرامج دعم للقطاعات ذات الأولوية. ويسعى الاقتصاد المصري لتوسيع القاعدة الإنتاجية والاقتصادية والتصديرية لخلق فرص أكبر للتنمية المستدامة، مع تنامي دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية وزيادة استثماراته بنسبة 42% في الربع الأول من العام المالي الحالي. يأتي هذا في ظل تقارير سابقة حول ارتفاع أسعار الحديد بأكثر من 3000 جنيه، حيث أرجع رئيس شعبة مواد البناء السبب الرئيسي إلى رسوم حماية البيليت. من جهة أخرى، بحث وزير الخارجية سبل تعزيز التعاون مع المديرة التنفيذية للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في إدارة قضايا الهجرة بشكل شامل ومتوازن





