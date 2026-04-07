اجتماع تنسيقي لوزارة الصحة لبحث تطوير الرعاية الصحية الأولية في مصر

عقدت وزارة الصحة اجتماعًا تنسيقيًا لبحث آليات تطوير قطاع الرعاية الصحية الأولية في مصر، بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. ناقش الاجتماع تعزيز دور الرعاية الأولية، ونظام الإحالة، وتدريب الكوادر، وتوفير الأدوية، ووضع إطار حوكمة.

عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، الاجتماع التنسيقي الأول بهدف دراسة آليات تطوير قطاع الرعاية الصحية الأولية ، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان. ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية وتحقيق الرضا لمقدمي الخدمات والمنتفعين منها.

حضر الاجتماع نخبة من المسؤولين والخبراء، من بينهم الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية، والدكتور نعمة عابد الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى ممثلي وخبراء من منظمة الصحة العالمية، واليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والبنك الدولي. أكدت الدكتورة عبلة الألفي على الأهمية البالغة لتعزيز مكانة الرعاية الصحية الأولية كنقطة الاتصال الأولى والأساسية للمواطنين مع النظام الصحي، مشيرةً إلى قدرتها على تقديم ما بين 75% و80% من الخدمات الصحية، مما يسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات وتحسين استغلال الموارد المتاحة بكفاءة. وتناول الاجتماع محاور رئيسية متعددة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. أول هذه المحاور هو إنشاء نظام إحالة متكامل وفعال يربط بين الوحدات الصحية والمستشفيات، وذلك من خلال وضع آليات واضحة للإحالة، وتفعيل النظم الرقمية لتتبع رحلة المريض، وتدريب الكوادر الصحية، وتطبيق أنظمة إلكترونية متطورة لإدارة بيانات المرضى لدعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة والبراهين. تم التأكيد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال إعداد توصيف وظيفي دقيق وبرامج تدريبية مستمرة تهدف إلى تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي وإدارة الحالات، بالإضافة إلى قياس رضا المرضى بشكل دوري، وتقليل فترات الانتظار، وتحسين بيئة تقديم الخدمة داخل المنشآت الصحية. كما بحث الاجتماع ضمان توافر الأدوية الأساسية والأجهزة والمستلزمات الطبية بشكل مستمر، مع التركيز على تطوير البنية التحتية للوحدات الصحية وسد العجز في الموارد البشرية لضمان استمرارية الخدمة بأعلى كفاءة وجودة. بالإضافة إلى ذلك، ناقش المشاركون وضع إطار حوكمة واضح يضمن الشفافية والمساءلة، وإنشاء نظام متابعة وتقييم دوري كل ثلاثة أشهر لقياس نسب التنفيذ ورصد التحديات، مع تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار استراتيجية موحدة تتوافق مع نظام التأمين الصحي الشامل لتجنب الازدواجية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة





baladtv / 🏆 14. in EG لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين