اجتماع حكومي لبحث إنشاء مركز لوجيستي عالمي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

اجتمع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع مسؤولين حكوميين لبحث مقترح إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة، ويستعرض الاجتماع العروض المقدمة من شركات عالمية والخطوات التالية لتنفيذ المشروع الذي يُتوقع أن يحقق آثاراً اقتصادية إيجابية كبيرة.

اجتمع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم مع عدد من المسؤولين، من بينهم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس الهيئة العامة للمنطقة ال اقتصاد ية لقناة السويس، لبحث مقترح إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي في المنطقة ال اقتصاد ية لقناة السويس.

وأكد مدبولي أن هناك عروضاً من شركات عالمية لتنفيذ هذا المشروع، مشيراً إلى توجيهات رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجيستية. وطلب مدبولي من الجهات المعنية التعاون مع الشركات الجادة وإتمام الاتفاق بما يحقق أهداف المشروع، مع وضع قواعد واضحة لحوكمة الأنشطة ووضع خطة متكاملة للترويج لمصر كمركز إقليمي لإعادة التوزيع.

واستعرض الاجتماع العروض المقدمة من شركات لتنفيذ مراكز توزيع لوجيستية عالمية، والخطوات الخاصة بدراسة هذه العروض بالتنسيق بين الهيئة ووزارة الاستثمار والجهات المعنية، بالإضافة إلى عرض مطالب بعض الجهات للإسراع بتنفيذ المشروع. وناقش الاجتماع الفرص الواعدة للمشروع، الذي يمثل نقلة نوعية لمصر، حيث يتيح لها فرصة استراتيجية لتعزيز دورها كمركز إقليمي لإدارة حركة التجارة والتوزيع، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد والاستثمارات الضخمة في تطوير الموانئ والبنية التحتية وشبكات النقل والخدمات اللوجيستية.

كما يدعم المشروع تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز محوري للتجارة العابرة وإعادة التوزيع على المستويين الإقليمي والدولي، ويخلق آثاراً اقتصادية غير مباشرة مثل تنشيط حركة الموانئ وزيادة الطلب على الخدمات اللوجيستية ودعم سلاسل الإمداد وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة من خلال أنشطة التخزين والمناولة وإعادة التوزيع. من ناحية أخرى، طالبت هيئة التنمية الصناعية بتخصيص 21 مليار جنيه في الموازنة، بينما انتقد النائب أحمد بهاء شلبي التخطيط الحكومي ووصفه بأنه غير منضبط





