اجتماع طارئ للجنة إدارة الأزمات لمتابعة تداعيات الأزمة الإقليمية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا للجنة المركزية لإدارة الأزمات لمناقشة تطورات الأزمة الراهنة وتداعياتها الاقتصادية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية. وشملت القرارات إلغاء قرار غلق المحال التجارية وتشجيع التحول إلى الطاقة الشمسية.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعًا للجنة المركزية ل إدارة الأزمات لمتابعة تطورات الأزمة الراهنة، وذلك بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين. ناقش الاجتماع تداعيات العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية وانعكاساتها على ال اقتصاد الإقليمي والعالمي والمحلي.

وأكد رئيس الوزراء على الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة للتعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة، بما في ذلك إعداد سيناريوهات مختلفة بناءً على تطورات الصراع المحتملة. وشدد الدكتور مدبولي على أهمية تأمين أرصدة واحتياطات كافية من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لضمان توفير وتلبية احتياجات المستهلكين والقطاعات الإنتاجية. كما أكد على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أي تلاعب بالأسعار وضمان توافر السلع بكميات مناسبة للمواطنين.

وتم استعراض الإجراءات المتخذة لترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء والإنفاق الحكومي، مع التأكيد على أهمية تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك في ظل الظروف الراهنة. ووجه رئيس الوزراء بالإسراع في إطلاق مبادرة تحفيزية لتشجيع المصانع والمنازل على التحول إلى الطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن الحكومة تولي هذا الملف أولوية قصوى. كما وافقت اللجنة على إلغاء قرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً.

قدم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضاً مفصلاً حول تأثيرات الأزمة على توقعات النمو والتضخم على المستويين المحلي والعالمي، مستعرضاً سيناريوهات المؤسسات الدولية المختلفة. وأشار إلى توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1% في عام 2026 مقارنة بـ 3.4% في عام 2025، وتراجع حاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليصل إلى 1.1% في عام 2026، بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وعزوف المستثمرين عن المخاطر. كما تناول توقعات التضخم والتجارة العالمية وانخفاض حجم نموها.

بالإضافة إلى ذلك، بحث وزير الخارجية مع رئيس وزراء قطر ووزير خارجية إيران جهود التهدئة الإقليمية، فيما حذرت الأرصاد من موجة رياح شديدة في ثلاث مناطق، وأدلى الرئيس ترامب بتصريحات حول قرب انتهاء الحرب مع إيران وتحقيق النصر





