اجتماع مجلس الزمالك ورموز النادي لمناقشة ملف شركة الكرة

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب اجتماعا مع رموز النادي لمناقشة ملف شركة الكرة، مؤكدا أن حصة النادي لن تقل عن 40% وأنه لا يوجد مستثمر محسوم حتى الآن.

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة الكابتن حسين لبيب ، جلسة مع رموز النادي وقدامى لاعبي كرة القدم لمناقشة ملف شركة الكرة ، وهو الملف الذي سيُطرح على الجمعية العمومية للنادي في ديسمبر المقبل. وفتح المجلس المجال أمام الحضور لعرض استفساراتهم قبل أن يرد على التساؤلات المطروحة.

وجاء الاجتماع في إطار حرص إدارة النادي على عرض ملف شركة الكرة بصورة متكاملة، والاستماع إلى رؤى رموز الزمالك بشأن التصور المطروح، بما يسهم في تحقيق أهداف النادي خلال المرحلة المقبلة.

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ما الذي ستحصل عليه شركة الكرة من النادي؟

أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، أن شركة الكرة ستحصل على حقوق كرة القدم فقط، وتشمل حقوق الرعاية والبث الفضائي وقطاع الناشئين وتذاكر المباريات. وشدد على أنه لا يوجد بيع لنادي الزمالك أو لاسمه.

وأوضح لبيب أن الشركة ستتضمن ثلاثة أمور تخص اللاعبين القدامى، أبرزها إنشاء صندوق معاشات لقدامى اللاعبين، وصندوق لعلاج اللاعبين القدامى، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية لهم بعد الاعتزال.

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وأضاف أن النادي لن يتسرع في حسم الملف، وأن الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية أمر لازم قبل التفاوض مع أي مستثمر محتمل.

موقف حسين لبيب وهشام نصر من المستثمر والنسب

نفى حسين لبيب الاستقرار على أي مستثمر بعينه في شركة الكرة، وقال إنه حتى الآن لم يتم الاتفاق مع أي مستثمر. كما أكد أنه إذا كان هناك دين مستحق للنادي لأحد أعضاء المجلس فلن يدخل ضمن الشركة.

وذكر لبيب أنه لم يتم الاستقرار على نسب محددة أو أفراد محددين داخل الشركة، ونفى ما تردد عن طرح فكرة الحصول على شركة الكرة لمدة 25 سنة، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح.

وأوضح أنه في حال إقرار الجمعية العمومية لشركة الكرة بالنسب المعلنة، فلن تقل نسبة نادي الزمالك عن 40%، ولن يحصل أي مستثمر على نسبة أكبر من نسبة النادي.

من جانبه، طمأن هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، نجوم الفريق القدامى، وقال إنه لم يتم الاستقرار على شخص معين للاستثمار في الشركة. ونفى ما تردد بشأن بيعه مول خاص به للاستثمار في شركة الكرة.

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الجمعية العمومية والخطوات المقبلة لقدامى اللاعبين

تم الاتفاق على تفويض الكابتن فاروق جعفر للتنسيق مع قدامى اللاعبين، على أن يحضروا الأسبوع المقبل اجتماعا مع الكابتن حسين لبيب لاستكمال المناقشات حول شركة الكرة.

ويهدف هذا الاجتماع إلى طرح أي استفسارات أو تعليقات بشأن ما ذكره حسين لبيب وهشام نصر، حتى تكون كل الأمور واضحة وبأقصى درجات الشفافية أمام اللاعبين السابقين.

وشهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس الإدارة، من بينهم الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، وأحمد سليمان ومحمد طارق ونيرة الأحمر ورامي نصوحي وأحمد خالد حسانين، إلى جانب الدكتور عبد الله جورج مستشار المجلس.

كما حضر عدد من رموز ونجوم الزمالك، من بينهم غانم سلطان وحلمي طولان وأيمن يونس وطارق يحيى ومحمد صلاح وأحمد عبد الحليم ومحمود الخواجة وعفت نصار، إضافة إلى محمد أبو العلا وحسن بصري وحمادة أنور وأحمد الشاذلي وأسامة نبيه ومدحت مكي وهاني عبادة.

وحضر الاجتماع أيضا الدكتور طارق سليمان، وكريم شحاتة نيابة عن والده الكابتن حسن شحاتة، والمهندس رحاب أبو رجيلة نيابة عن والده الكابتن محمود أبو رجيلة، وهشام نصر إبراهيم، وهو ما يعكس حجم الحضور الذي شارك في مناقشة الملف.