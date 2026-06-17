اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة لمتابعة المشروعات التنموية

عقدت الدكتورة منال عوض اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل والمشروعات التنموية في المحافظات، مع التأكيد على أهمية استغلال الميزات التنافسية وتعزيز الشراكات الدولية.

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعا موسعا بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل بالوزارة والوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية والخدمية الجارية بمختلف المحافظات.

وشهد اللقاء استعراض عدد من الملفات الخدمية والتنموية التي تحظى باهتمام المواطنين، وفي مقدمتها جهود تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية الخاصة بالتنمية المحلية، بالإضافة إلى عدد من ملفات وموضوعات عمل الوزارة الجاري مناقشتها في لجان مجلس النواب المختلفة، فضلاً عن متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة للتنمية الاقتصادية المحلية وخلق فرص العمل بالمحافظات، مع ضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق المستهدفات التنموية المرجوة. وأكدت الدكتورة منال عوض خلال اللقاء على أهمية استغلال الميزات النسبية والتنافسية لكل محافظة لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتحويلها إلى فرص استثمارية وتشغيلية متوافقة مع الرؤية والخطط التنموية للدولة، وتشجيع إقامة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية تكثيف جهود المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع المحافظات والجهات المعنية لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين مثل الصحة والتعليم والنقل والمرافق. كما شهد اللقاء استعراض موقف تطبيق موازنة البرامج والأداء لديوان عام الوزارة والهيئات التابعة والمحافظات، في ضوء توجه الدولة لتطبيق موازنة البرامج والأداء اعتبارا من العام المالي 2027/2028 مع التطبيق التجريبي على مقترح العام المالي 2026/2027.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مصفوفة البرامج والأداء لوحدات الإدارة المحلية التي تم إعدادها، وموقف تنفيذ البرنامج التدريبي الخاص ببناء قدرات فرق العمل المشكلة بالوزارة والمحافظات والهيئات على الانتقال من موازنة الأبواب والبنود إلى موازنة البرامج والأداء، والجاري تنفيذه بالتعاون مع وزارة المالية في مقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة. واستعرضت الدكتورة منال عوض الموقف التنفيذي للمشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الدوليين في عدد من المحافظات، خاصة المشروعات المرتبطة بتطوير منظومة المخلفات الصلبة والمحلية، وفي مجال التدريب والدعم الفني وتطوير وتحسين الأداء في بعض الخدمات المحلية.

وأكدت أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكات القائمة مع المؤسسات والجهات الدولية الداعمة، بما يسهم في نقل الخبرات والتجارب الناجحة وتوفير الدعم الفني والتمويلي اللازم لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية وفقا لرؤية الحكومة، وبما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030. وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لكافة المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها، وإعداد تقارير دورية حول معدلات الأداء والإنجاز، مع العمل على تذليل أية عقبات أو تحديات قد تواجه سير العمل، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية والخدمية المستهدفة في مختلف المحافظات.

كما شددت على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في جهود التنمية المحلية





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