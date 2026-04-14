اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة حماية النشء من مخاطر المنصات والألعاب الإلكترونية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات المتخذة لحماية الشباب والأطفال من المخاطر المرتبطة بالمنصات والألعاب الإلكترونية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتوفير بيئة رقمية آمنة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماعاً هاماً لمتابعة الإجراءات المتخذة لمواجهة المخاطر المرتبطة بالمنصات و الألعاب الإلكترونية التي تهدد سلامة النشء في البيئة الرقمية. حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، بمن فيهم وزراء الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات الإعلامية والرقابية.

في بداية الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتسريع صياغة التشريعات التي تهدف إلى حماية الشباب والأطفال من المخاطر الرقمية، وضمان بيئة رقمية آمنة تحافظ على القيم المجتمعية. وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات المسبقة التي عقدت لبحث هذه القضية الهامة، مؤكداً على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

كما أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل بجدية على الانتهاء من عدد من التشريعات التي وجه بها الرئيس، ومنها مشاريع القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية (الأسرة المسلمة / الأسرة المسيحية / صندوق دعم الأسرة)، وذلك بهدف معالجة المشاكل الحالية وتقديم حلول جذرية. وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع آخر هذا الأسبوع لمتابعة هذه التشريعات الهامة وتقديمها إلى مجلس النواب.

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول أيضاً الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتعامل مع ظاهرة المراهنات الإلكترونية، وكيفية التصدي لتزييف العملات عبر الألعاب الإلكترونية، وتنظيم وتقنين أنشطة الشركات العاملة في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، ناقش الاجتماع آليات مكافحة الإدمان الرقمي وحماية الشباب والأطفال في البيئة الرقمية، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى جاهدة للتوصل إلى رؤية وطنية موحدة تهدف إلى حماية الأمن القومي والمحافظة على سلامة النشء والشباب، باعتبارهم عماد المستقبل.

وتناول الاجتماع بالتفصيل إطار الحوكمة المقترح لحماية الأطفال على الإنترنت في مصر. يشمل هذا الإطار تفعيل أدوات الحماية على المنصات الرقمية، مثل آليات التحقق من العمر، والرقابة الأبوية، وتصنيف المحتوى، وذلك لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الإطار تعزيز الشفافية من خلال توفير تقارير دورية واستقبال شكاوى المستخدمين، وإطلاق حملات توعية داخل المنصات لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت.

يتضمن الإطار المقترح أيضاً تطبيق حلول تقنية مبتكرة، مثل توفير 'شريحة الطفل' التي تقدم باقات إنترنت آمنة مع تحكم أبوي وتقييد الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي بناءً على الفئة العمرية، ومن المتوقع إطلاقها قبل 30 يونيو 2026. بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على تطوير آلية 'التحكم في الإنترنت الثابت' بالتعاون مع مشغلي الاتصالات، والتي تهدف إلى توفير حلول لتصنيف المحتوى والرقابة الأبوية عبر الإنترنت الثابت.

ووجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مسودة القانون الذي تعده هيئة مستشاري مجلس الوزراء بشأن حماية الأطفال على الإنترنت، بهدف مشاركته مع الجهات المعنية وإثراءه لضمان مشروع قانون متكامل يحقق الأهداف المنشودة.





