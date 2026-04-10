اجتماع طارئ للكابينت الإسرائيلي لبحث التصعيد على الجبهتين اللبنانية والإيرانية

عقد الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي اجتماعًا طارئًا لبحث تطورات الأوضاع على الجبهتين اللبنانية والإيرانية، في ظل ضغوط أمريكية ومساعٍ دبلوماسية. نتنياهو يعلن عن توجه لمفاوضات مع لبنان، ورئيس الأركان يؤكد على أهمية الجبهة اللبنانية.

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأن الكابينت الأمني والسياسي ال إسرائيل ي عقد اجتماعًا طارئًا استمر لساعات طويلة لمناقشة التطورات المتسارعة على الجبهتين ال لبنان ية والإيرانية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والضغوط الدولية المتزايدة. وأشارت أبو شمسية إلى أن هذا الاجتماع يعقد في ظل ضغوط أمريكية مكثفة تهدف إلى تخفيف حدة العمليات العسكرية ال إسرائيل ية في جنوب لبنان ، والتوصل إلى حلول دبلوماسية تمنع تفاقم الأوضاع واندلاع حرب أوسع نطاقًا.

كما لفتت إلى أن هذا الاجتماع يعكس حالة من القلق المتزايد داخل القيادة الإسرائيلية بشأن الوضع على الحدود الشمالية، وتداعيات استمرار الاشتباكات مع حزب الله، واحتمالات اتساع نطاق الصراع ليشمل جبهات أخرى. ووفقًا لما ورد في التقارير الإخبارية، فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن توجيهاته لبدء مفاوضات مع الجانب اللبناني، بهدف نزع سلاح حزب الله والتوصل إلى اتفاق سلام شامل، وذلك بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. هذه الخطوة تعكس توجهًا سياسيًا يهدف إلى الجمع بين الردع العسكري والمساعي الدبلوماسية، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة الراهنة، وتجنب الدخول في حرب شاملة قد تكون لها تداعيات كارثية على المنطقة بأسرها. في سياق متصل، أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجبهة اللبنانية باتت تمثل الجبهة الرئيسية في الوقت الحالي، مع الإبقاء على احتمالات التصعيد مع إيران قائمة، لا سيما في حال استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. هذا التصريح يعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل، والتعقيدات المتزايدة في المشهد الإقليمي، حيث تتداخل العوامل الداخلية والخارجية لتشكل بيئة متقلبة وغير مستقرة. من ناحية أخرى، تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها الميدانية في جنوب لبنان، حيث صرح رئيس الأركان خلال تواجده في منطقة بنت جبيل بأن القوات ستستمر في الانتشار حتى «إبعاد حزب الله إلى ما بعد نهر الليطاني»، في إطار خطة إسرائيلية تهدف إلى تغيير الواقع الميداني على الحدود، وتحقيق أهداف أمنية استراتيجية. هذه الخطة تتضمن عمليات قصف مكثفة، واجتياحات برية محدودة، وعمليات استخباراتية مكثفة، بهدف إضعاف قدرات حزب الله، وتقويض نفوذه في المنطقة. يأتي هذا التصعيد العسكري في ظل تحذيرات دولية متزايدة، ودعوات إلى ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد، في محاولة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة. الوضع على الجبهة اللبنانية يشهد تطورات متسارعة، مع استمرار الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وتزايد القصف المتبادل، وتصاعد التوتر على طول الحدود. بالإضافة إلى ذلك، هناك قلق متزايد بشأن احتمال اتساع نطاق الصراع ليشمل جبهات أخرى، بما في ذلك إيران، في حال استمرار التصعيد. تتجه الأنظار نحو التطورات السياسية والدبلوماسية، حيث تتركز الجهود على إيجاد حلول سلمية للأزمة، وتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح، والتدمير في البنى التحتية، والمعاناة الإنسانية. الوضع في المنطقة يتطلب حكمة وتعقلاً من جميع الأطراف، والالتزام بالقانون الدولي، والاحترام المتبادل، وتقديم المصالح الإنسانية على كل اعتبار





