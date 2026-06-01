اجتماع مجلس الوزراء لتعزيز الرقابة على مصانع الأغذية وضمان سلامة المنتجات

اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزراء الصحة والعدل والصناعة ومسؤولين آخرين لمتابعة إجراءات إحكام الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية. أكد الاجتماع على أولوية سلامة الغذاء وصحة المواطنين، واتخذت قرارات بتكثيف الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة وسحب العينات العشوائية ونشر النتائج بشفافية، وتطبيق عقوبات تصاعدية، وإلزام المصانع بوضع أرقام التراخيص على المنتجات، فضلاً عن إطلاق حملة توعية بالعادات الغذائية الصحية.

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع عدد من المسؤولين، من بينهم وزير ال صحة والسكان ووزير العدل ووزير الصناعة، لمتابعة إجراءات تعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية.

أكد رئيس الوزراء أن ملف سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين يمثل أولوية قصوى للحكومة، مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات الرقابية لإجراء حملات تفتيش دورية على مصانع الأغذية في جميع أنحاء الجمهورية. وصرح بأن الدولة لن تسمح بتداول أي منتجات لا تتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المخالفين، بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتوفير منتجات آمنة وعالية الجودة للمواطنين.

تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التعامل السريع مع أي مخالفات تُرصد داخل مصانع الأغذية، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية فوراً ضد المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات. كما تقرر الاستمرار في إجراء تفتيش دوري وميداني، مع إصدار قرارات تشمل الإغلاق المؤقت أو سحب التراخيص حسب طبيعة وحجم المخالفة، وإحالة المخالفات الجسيمة إلى جهات التحقيق المختصة لردع الممارسات التي قد تضر بسلامة الغذاء أو تنتهك حقوق المستهلكين.

واتفق الحاضرون على ضرورة الإسراع بإ完成 التشريعات المطلوبة لتعزيز الرقابة على تداول الغذاء والمنشآت العاملة فيه والأفراد العاملين في الإنتاج الغذائي. كما تقرر تكثيف وتوسيع نطاق الحملات التفتيشية المفاجئة والدورية على جميع المنشآت الغذائية دون استثناء، مع التركيز على المنتجات الغذائية السريعة الشعبية بين الأطفال والشباب مثل الحلويات والسناكس.

وتشمل هذه الحملات سحب عينات عشوائية من الأسواق والأكشاك في مختلف المحافظات، ونشر نتائج الفحوصات بكل شفافية عبر الموقع الرسمي والصفحات الرسمية للهيئة القومية لسلامة الغذاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تطبيق العقوبات بشكل تصاعدي حسب تكرار المخالفات. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على بدء حملة توعوية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام للتشجيع على اتباع عادات غذائية صحية، وإلزام مصانع وشركات الأغذية بتوضيح أرقام التراخيص الممنوحة من هيئة سلامة الغذاء على عبوات المنتجات، وتعزيز عمل الخط الساخن لاستقبال شكاوى المواطنين حول المنتجات غير المطابقة





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