اجتماع لمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار برئاسة وزير السياحة والآثار

ناقش الاجتماع الأداء المالي للمجلس، والإنجازات في مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون الدولي، ونجاح المعارض الخارجية، وقرارات بشأن الحفاظ على الآثار وتنظيم الزيارات.

ترأس وزير السياحة و الآثار شريف فتحي اليوم اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة. الاجتماع تناول استعراضاً شاملاً للأداء المالي للمجلس خلال شهري مارس وأبريل، مع مقارنة النتائج بالفترات المماثلة من العامين السابقين 2024 و2025.

وقد أظهرت المؤشرات نمواً ملحوظاً في الإيرادات، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الموارد المالية للمجلس. الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قدم عرضاً مفصلاً لأبرز الإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاكتشافات الأثرية الجديدة، ومشاريع الترميم الجارية، وأعمال تطوير الخدمات المقدمة للزوار في المواقع الأثرية والمتاحف. هذه الإنجازات تهدف إلى تحسين تجربة الزائرين وجعلها أكثر إثراءً وفائدة. كما شهد الاجتماع مناقشات حول تعزيز التعاون الدولي في مجال السياحة والآثار.

فقد عقد وزير السياحة والآثار اجتماعات منفصلة مع القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة وسفير فرنسا بالقاهرة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الصلة. أكد الوزير على الأولوية القصوى للحفاظ على آثار وتراث مصر وصونها للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يمثل مسؤولية وطنية يجب على الجميع تحملها. بالإضافة إلى ذلك، أشاد وزير السياحة الفلسطيني بإدانة إسبانيا لزيارة أفواج المستوطنين للمواقع الأثرية الفلسطينية، معتبراً ذلك خطوة مهمة لدعم القضية الفلسطينية.

واستعرض الاجتماع أيضاً نجاح المعارض الأثرية الخارجية المؤقتة التي تقام في عدد من الدول الأجنبية. فقد استقبل معرض 'رمسيس وذهب الفراعنة' في لندن ما يقرب من 68 ألف زائر منذ افتتاحه في فبراير الماضي، بينما استقبل معرض 'كنوز الفراعنة' في روما حوالي 322 ألف زائر منذ أكتوبر الماضي. ومعرض 'مصر القديمة تكشف عن أسرارها: كنوز من المتاحف المصرية' في هونج كونج استقطب 345 ألف زائر منذ نوفمبر الماضي.

هذه الأرقام تعكس الإقبال الدولي الكبير على الحضارة المصرية القديمة وأهمية هذه المعارض في الترويج للسياحة المصرية. وقد وافق المجلس على استمرار جولة معرض 'كنوز الفراعنة' في عدد من المتاحف بالولايات المتحدة الأمريكية، وتنظيم معرض جديد حول كنوز مصر المغمورة تحت الماء في الولايات المتحدة الأمريكية العام القادم.

كما تمت الموافقة على لائحة السلوك وتعليمات الحجز والزيارة الخاصة بالرحلات المدرسية عبر منصة 'رحلة'، والسماح للمصريين بدخول المتاحف مجاناً يوم الاثنين 18 مايو بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف باستثناء المتحف المصري بالتحرير والمتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية. وتم اعتماد قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية والإسلامية والقبطية واليهودية بشأن تسجيل قطع أثرية جديدة وأعمال الترميم والصيانة في المساجد والمقابر الأثرية، بالإضافة إلى أعمال البعثات الأثرية في مختلف المواقع





