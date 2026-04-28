اجتماع هام لمجلس أمناء المجلس الصحي المصري برئاسة وزير الصحة

ناقش الاجتماع تطوير التعليم الصحي المهني، جودة الخدمات الطبية، التعاون مع مركز السياسات الاقتصادية، وتوسيع خدمة تغيير البلازما العلاجية، بالإضافة إلى خطة المجلس لعام 2026.

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير ال صحة والسكان، اجتماعًا هامًا لمجلس أمناء المجلس الصحي المصري ، بحضور نخبة من الوزراء والعلماء والأطباء البارزين. ضم الاجتماع كلاً من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى الجراح العالمي الشهير مجدي يعقوب، والدكتور هشام علي صادق، أستاذ القلب والفيزياء الحيوية بجامعة أريزونا الأمريكية والذي شارك عبر الفيديو كونفرانس، والدكتور محمد هاني عتيبة، استشاري أمراض القلب التداخلية بمستشفى جولدن جوبيلي الوطنية في أسكتلندا، والدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، وأعضاء المجلس الموقرين.

ناقش الاجتماع عدة محاور رئيسية تهدف إلى تطوير وتحسين منظومة الرعاية الصحية في مصر، وتعزيز مكانة المجلس الصحي المصري كمرجع رئيسي في تنظيم التعليم الصحي المهني وضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. ركزت المناقشات بشكل خاص على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الصحة ومركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومي للتخطيط، بهدف وضع استراتيجيات فعالة لتحسين تخصيص الموارد المالية في القطاع الصحي، وضمان الاستدامة المالية للنظام الصحي على المدى الطويل.

كما تم استعراض جهود وزارة الصحة في إطلاق وتوسيع خدمة تغيير البلازما العلاجية باستخدام أحدث تقنيات الفصل الآلي، والتي تعتبر خطوة مهمة في توفير علاجات متطورة وفعالة للأمراض المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تناولت المناقشات رد وزارة الصحة على بعض الادعاءات المغلوطة التي تم تداولها مؤخرًا حول التغذية، وتأكيدها على أهمية الاعتماد على المعلومات العلمية الموثوقة في مجال الصحة والتغذية.

وأشار الوزير إلى أن جائحة كورونا كشفت عن وجود اختلالات كبيرة في النظام الصحي العالمي، وأكد على ضرورة الاستعداد لمواجهة أي أزمات صحية مستقبلية من خلال تطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز قدرات الكوادر الطبية. أكد الدكتور خالد عبدالغفار على الدور المحوري الذي يلعبه المجلس الصحي المصري في تنظيم التعليم الصحي المهني ورفع المستوى العلمي والسريري للأطباء، من خلال اعتماد البرامج التدريبية المهنية والتخصصية بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق أعلى معايير الأمان للمرضى وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة.

وتم استعراض إنجازات المجلس في ملفات مزاولة المهنة، والبورد المصري، والتطوير المهني المستمر، والدلائل الإرشادية، بالإضافة إلى مناقشة واعتماد اللوائح المالية والإدارية المنظمة لعمل المجلس. وقد اطلع الوزير على الإحصاءات الرئيسية التي تشير إلى أن عدد المتدربين من الطب البشري قد تجاوز 21 ألف متدرب بنسبة 90.3%، بينما بلغ عدد المراكز الطبية المعتمدة مؤسسياً 3635 مستشفى ومركزاً، وعدد الدلائل الإرشادية المعتمدة 143 دليلاً.

وشدد الدكتور عبدالغفار على أهمية التوسع في اعتماد المستشفيات على مستوى الجمهورية، والالتزام باعتماد 100 دليل إرشادي سنويًا وتطبيقها في كافة المنشآت الصحية، مع التنفيذ الدقيق لنظم المراقبة الدورية لضمان جودة التعليم والتدريب السريري. من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة على اهتمام الدولة الكبير بتطوير منظومة التعليم الطبي باعتبارها ركيزة أساسية للارتقاء بالخدمات الصحية، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين الزمالة المصرية والبورد المصري وبرامج التطوير المستمر وفق أحدث المعايير الدولية.

وأكد أحمد كجوك التزام وزارة المالية بتقديم الدعم اللازم للمجلس، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة والشراكات الدولية لضمان الاستدامة المالية للنظام الصحي. واختتم الاجتماع باستعراض الدكتور محمد لطيف خطة المجلس لعام 2026، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءات المهنية والتحول الرقمي والشراكات الدولية، حيث وجه الوزير بإعداد تقارير دورية لمتابعة تنفيذها





