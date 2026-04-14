اجتماعات مكثفة لقائد القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة: تعزيز التعاون الأمني ومواجهة التحديات الإقليمية

يجري قائد القيادة المركزية الأمريكية سلسلة لقاءات في المنطقة، شملت إسرائيل والبحرين، لمناقشة التعاون الأمني ومستجدات الأحداث الإقليمية. الزيارات تؤكد على أهمية الشراكات الاستراتيجية ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، مع التركيز على الأمن البحري والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

أفادت القناة 15 ال إسرائيل ية بوصول قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول بحري تشارلز برادفورد كوبر إلى تل أبيب لعقد مباحثات مع رئيس الأركان ال إسرائيل ي إيال زامير. يمثل هذا اللقاء جزءًا من سلسلة اجتماعات مكثفة يجريها المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في المنطقة، مما يسلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية وقضايا الأمن الإقليمي . من المتوقع أن تتناول المباحثات سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الأمنية المشتركة، بما في ذلك التوترات المتصاعدة في المنطقة والتهديدات ال إيران ية المحتملة. يُنظر إلى هذه الزيارة على أنها فرصة لتعزيز التنسيق والتعاون بين الولايات المتحدة و إسرائيل في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

بالأمس، التقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، بالفريق أول بحري تشارلز برادفورد كوبر والوفد المرافق له في البحرين. تناول اللقاء مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفقًا لوكالة أنباء البحرين (بنا)، أشاد الملك حمد بعمق العلاقات الاستراتيجية القوية والشراكة التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البحرين والولايات المتحدة منذ عقود طويلة، مؤكدًا على الثقة والاحترام المتبادلين والتنسيق المشترك كركائز أساسية لهذه العلاقات. كما نوّه الملك بالتطور المستمر للتعاون الثنائي في المجالات الدفاعية والعسكرية وفي كافة الميادين، معربًا عن تطلعاته لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في هذه العلاقات. ثمن الملك حمد الدور المحوري الفاعل الذي تضطلع به الولايات المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، مؤكدًا على أهمية التعاون والتنسيق في مواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

في سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن إجراء صيانة لأنظمة باتريوت المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط، مما يعكس حرص الولايات المتحدة على الحفاظ على قدراتها الدفاعية وتأمين حلفائها في المنطقة. كما أشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن جيشها بدأ في إزالة الألغام بمضيق هرمز، في إطار الجهود المبذولة لضمان حرية الملاحة البحرية وتعزيز الأمن البحري في المنطقة. في تطور آخر، ورد أن مدمرتين أمريكيتين مزودتين بصواريخ موجهة عبرتا مضيق هرمز، مما يعزز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة ويوجه رسالة تحذيرية إلى إيران في ظل التوترات القائمة. تعكس هذه التحركات العسكرية والسياسية المتواصلة التزام الولايات المتحدة بأمن المنطقة واستقرارها، بالإضافة إلى سعيها لتعزيز التحالفات والشراكات الإقليمية لمواجهة التحديات المشتركة





