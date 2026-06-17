احتجاز إسرائيل أموال المقاصة.. إلى متى تصمد السلطة الفلسطينية؟

تواصلت عمليات تحريك شاحنات المساعدات تجاه معبر كرم أبو سالم، اليوم الأربعاء، ضمن تعزيز جهود الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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تواصلت عمليات تحريك شاحنات المساعدات تجاه معبر كرم أبو سالم، اليوم الأربعاء، ضمن تعزيز جهود الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. في سياق متصل، استقبل معبر رفح البري دفعة جديدة من المغادرين إلى الأراضي المصرية، وجرى الاستعداد لاستقبال دفعة من المصابين والمرضى ومرافقيهم قادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية، وبلغ عددهم 87 فردًا.

أكد مصدر مختص عند معبر رفح، إدخال دفعات الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية والخيام والمواد البترولية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري. كشف المصدر، أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو حتى أمس الثلاثاء بلغ 32 ألفا و580 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 695 ألف طن تقريبًا.

وتابع: بلغ إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية 2228 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 620 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع. وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37 ألفا و412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28 ألفا 584 طنًا من الغاز، و60 ألفا و345 طنًا من السولار، و1266 طنًا من البنزين، في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس.

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