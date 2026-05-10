احتجاجات واسعة وإضرابات فنية تهز أركان بينالي البندقية 2026 تضامناً مع فلسطين

موجة من الغضب الفني تجتاح بينالي البندقية، حيث أغلقت عدة أجنحة دولية أبوابها احتجاجاً على مشاركة إسرائيل، وسط دعوات لاستبعادها من الحدث الثقافي العالمي واتهامات باستخدام الفن كغطاء سياسي.

شهدت الدورة الحادية والستون من معرض بينالي البندقية الدولي للفنون حالة من الاضطراب غير المسبوقة، حيث تحول الحدث الثقافي العالمي إلى ساحة للمواجهة السياسية والأخلاقية.

فقد أعلنت مجموعة واسعة من الفنانين والمنسقين الفنيين والعاملين في القطاع الثقافي عن دخولهم في إضراب احتجاجي شامل، مما أدى إلى إغلاق العديد من الأجنحة الوطنية أبوابها مؤقتاً أو تقليص حجم معروضاتها بشكل كبير. وقد شملت هذه التحركات أجنحة دولية بارزة مثل أجنحة المملكة المتحدة، وهولندا، وكوريا الجنوبية، والنمسا، والإكوادور، وإسبانيا، حيث تراوحت ردود الفعل ما بين الإغلاق الكلي أو الجزئي تعبيراً عن الرفض القاطع لمشاركة إسرائيل في هذا المحفل الفني الدولي.

وقد قاد هذا الحراك تحالف فني أطلق على نفسه اسم 'الفن لا الإبادة الجماعية' (Anga)، الذي نظم احتجاجات مكثفة تزامنت مع أسبوع العرض التمهيدي للبينالي. ولم يقتصر الأمر على الإغلاقات، بل اتخذت بعض الأجنحة، ومن أبرزها جناح لبنان، خطوات رمزية قوية عبر وضع لافتات تضامنية صريحة تدعم الإضراب، بينما قامت أجنحة أخرى بتخفيف إضاءتها أو إيقاف العروض الصوتية المصاحبة لأعمالها، بل وذهب البعض إلى استبدال قطع فنية بعناصر ومواد توثق المعاناة في فلسطين.

ويأتي هذا التصعيد بناءً على رسالة مفتوحة وقع عليها نحو مائتين وستة وثلاثين فناناً ومنسقاً، أكدوا فيها أن وجود إسرائيل في حدث بهذا الحجم يمنح شرعية زائفة لممارساتها في قطاع غزة، محذرين من تحويل الفن والثقافة إلى غطاء سياسي لتبرير الجرائم المرتكبة ضد المدنيين. وفي سياق متصل، تصاعدت حدة التوترات الميدانية في السادس من مايو، عندما تجمع مئات المتظاهرين خارج الجناح الإسرائيلي، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات تتهم المعرض بـ 'تبييض الجرائم'.

وقد أدى هذا التجمع الحاشد إلى إغلاق مؤقت للمدخل المؤدي إلى معرض 'وردة العدم' للفنان بيلو سيميون فاينارو، مما عكس حجم الغضب الشعبي والفني تجاه المشاركة الإسرائيلية. من جانبه، صرح الفنان الفلسطيني الكندي جود أبو زينه بأن رؤية هذا التنوع من اللغات والجنسيات وهي تتحد في صوت واحد تضامناً مع فلسطين كان أمراً مؤثراً للغاية، وهو ما يعكس تحول الفن من مجرد أداة جمالية إلى وسيلة للمقاومة والشهادة على العصر.

من جهة أخرى، حاولت إدارة بينالي البندقية احتواء الموقف عبر إصدار بيان أكدت فيه أن الإضراب لا يشمل الموظفين الرسميين للمؤسسة، مشددة على التزامها بسير الفعاليات وفق القانون وبما يضمن احترام حرية التعبير وتعدد الآراء. إلا أن هذا التبرير لم يفلح في تهدئة الأجواء، خاصة وأن نسخة عام 2026 بدأت بالفعل بسلسلة من الأزمات، كان أبرزها استقالة لجنة التحكيم الدولية في الشهر الماضي احتجاجاً على قرار عدم النظر في أعمال فنانين يمثلون دولاً تواجه اتهامات دولية، وتحديداً إسرائيل وروسيا.

إن هذه الأحداث تضع بينالي البندقية، الذي تأسس عام 1895 كواحد من أعرق الفعاليات الثقافية التي تشمل الفنون والعمارة والسينما والموسيقى والمسرح، أمام اختبار حقيقي حول قدرة المؤسسات الفنية على الفصل بين الإبداع والسياسة في ظل الكوارث الإنسانية. إن هذا الصدام بين الرؤية المؤسسية للبينالي وبين الحراك الفني الشعبي يبرز فجوة عميقة في تعريف 'الحياد الفني'.

فبينما ترى الإدارة أن الفن يجب أن يظل مساحة مفتوحة للجميع بغض النظر عن التوجهات السياسية، يرى المحتجون أن الصمت أو القبول بمشاركة كيانات متهمة بارتكاب جرائم حرب هو في حد ذاته موقف سياسي يدعم الظلم. ومع استمرار المعرض حتى الثاني والعشرين من نوفمبر، يبقى التساؤل قائماً حول ما إذا كانت هذه الضغوط ستؤدي إلى تغيير في سياسات المشاركة المستقبلية، أو ما إذا كان الفن سيظل مجرد مرآة تعكس الصراعات الجيوسياسية العنيفة التي تمزق العالم في الوقت الراهن





