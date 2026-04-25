احتجاجات حاشدة في إسرائيل تطالب برحيل نتنياهو وتحقيقًا في أحداث 7 أكتوبر

تجددت المظاهرات ضد حكومة نتنياهو في عدة مدن إسرائيلية، مطالبة برحيلها وتشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر. وتأتي الاحتجاجات في ظل غضب شعبي من سياسات الحكومة وتصاعد الأزمات الأمنية والاقتصادية.

تجددت ال احتجاجات الشعبية الواسعة النطاق في إسرائيل مساء السبت، حيث خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في مدن ومفترقات رئيسية مختلفة، مطالبين برحيل حكومة بنيامين نتنياهو وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وشفافة في ملابسات أحداث السابع من أكتوبر المأساوية.

هذه المظاهرات تعكس حالة الغليان الشعبي المتزايد والإحباط العميق من سياسات الحكومة الحالية، وتأتي في ظل تصاعد الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعاني منها إسرائيل. ساحة 'هبيما' في تل أبيب كانت مركزًا رئيسيًا لهذه الاحتجاجات، حيث توافد آلاف المتظاهرين وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الشرطة الإسرائيلية.

رفع المتظاهرون شعارات منددة بسياسات الحكومة تجاه ملف المحتجزين الإسرائيليين في غزة، مطالبين بإطلاق سراحهم العاجل وغير المشروط، كما طالبوا بحماية استقلال القضاء في ظل الجدل الدائر حول التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي تسعى الحكومة إلى إقرارها. هذه التعديلات، بحسب المعارضين، تهدد الديمقراطية الإسرائيلية وتقوض سلطة القضاء. لم تقتصر الاحتجاجات على تل أبيب، بل امتدت لتشمل مدنًا أخرى مثل بيتاح تكفا وحيفا والقدس وبئر السبع وموديعين.

في مدينة بيتاح تكفا، تحولت مسيرة احتجاجية إلى غضب عارم بعد مقتل الشاب يمنو بنيامين زلكا (21 عامًا) طعنًا حتى الموت في مكان عمله بمطعم بيتزا. المتظاهرون ألقوا باللوم على الشرطة واتهموها بالإهمال والتقاعس في ضبط الجريمة، مشيرين إلى أن اعتقال المشتبه بهم استغرق ثلاثة أيام كاملة رغم معرفة هوياتهم من قبل سكان المدينة فور وقوع الحادثة. هذا التأخير في القبض على الجناة أثار غضبًا شعبيًا واسعًا وزاد من الشكوك حول كفاءة الشرطة وقدرتها على حماية المواطنين.

وفي مدينة حيفا، تجمع حوالي ألف شخص في مركز 'حوريب' للتعبير عن رفضهم لسياسات الحكومة والمطالبة بالتغيير السياسي. كما شهدت القدس وبئر السبع وموديعين وقفات احتجاجية مماثلة، مما يؤكد على الانتشار الواسع للاحتجاجات في مختلف أنحاء إسرائيل. وفي تطور لافت، تظاهر العشرات أمام منزل السفير الأمريكي في القدس احتجاجًا على استمرار الدعم الأمريكي لحكومة نتنياهو، معتبرين أن هذا الدعم يعيق محاولات التغيير السياسي في إسرائيل ويضر بالمصالح المشتركة بين البلدين.

المتظاهرون يرون أن الدعم الأمريكي يمنح نتنياهو ضوءًا أخضر لمواصلة سياساته المثيرة للجدل وتجاهل مطالب الشعب الإسرائيلي. وفي حادثة أخرى، صادرت الشرطة الإسرائيلية علم المجر من متظاهر بالقرب من حيفا، بحجة أن ألوانه تشبه علم فلسطين، مما أثار انتقادات واسعة واتهامات بالتمييز والتعسف في استخدام السلطة. هذه الحادثة تعكس حالة التوتر العالية والجو المشحون الذي يسود إسرائيل في الوقت الحالي.

وفي سياق منفصل، صرح أحمد موسى بأن المنطقة كانت ستتجنب جميع أزماتها الحالية لو تم الاستماع إلى رؤية الرئيس الراحل أنور السادات في عام 1979. هذه التصريحات تأتي في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة والتوترات المتزايدة في المنطقة.





إسرائيل نتنياهو احتجاجات أحداث 7 أكتوبر فلسطين القدس تل أبيب

