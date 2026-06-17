أقامت مديريات الأوقاف في جميع محافظات مصر عددا من الفعاليات الدعوية والثقافية والدينية بمناسبة العام الهجري الجديد 1448هـ، حيث ركزت على تذكير الحضور بقيم الهجرة النبوية الشريفة من صبر وعمل وبناء وطن، بمشاركة علماء الأزهر والقيادات الرسمية والمواطنين.

احتفلت مديريات الأوقاف بكل محافظات جمهورية مصر العربية بالذكرى السنوية للعام الهجري الجديد 1448 هـ، من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الدعوية والثقافية والعلمية داخل المساجد الكبرى، بحضور عدد من السادة المحافظين والقيادات التنفيذية والشعبية وعلماء الأزهر الشرفاء وجموع كبيرة من المواطنين.

وقد ركزت الفعاليات، التي أقيمت على سبيل المثال في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة، على تسليط الضوء على المعاني الإيمانية والوطنية والإنسانية العظيمة التي تحملها ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، ودروسها الخالدة في الصبر والثبات والأخذ بالأسباب وتخطيط المستقبل وبناء الوطن. شملت برامج الاحتفال تلاوات قرآنية، وابتهالات دينية، وكلمات دعوية استعرضت القيم المستفادة من الهجرة النبوية ومنها الإيمان والتضحية والعمل والوفاء والانتماء، بالإضافة إلى تسليط الضوء على البعد الحضاري المتكامل للهجرة ك modèle للإعداد والتخطيط وصناعة المستقبل.

وقد أكد العلماء والدعاة المشاركون أن الهجرة النبوية لم تكن مجرد انتقال من مكة إلى المدينة، بل كانت مشروعًا حضاريًا شاملاً أسهم في بناء الإنسان والمجتمع والدولة، ورسخ معاني العمل الجاد والتعاون والتكافل والإيجابية، ودعوا إلى استلهام هذه القيم في مواجهة التحديات العصرية والإسهام الفعّال في بناء مصر وتحقيق نهضتها. وعلى مستوى المحافظات، شهدت المساجد إقبالًا جماهيرياً كبيراً من المصلين والمواطنين لحضور هذه الفعاليات، الأمر الذي يعكس مكانة السيرة النبوية في قلوب المصريين وحرصهم على إحياء المناسبات الدينية والاستفادة من دروسها في بناء الوعي وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية.

وقد اختتمت الاحتفالات بالدعاء بأن يكون العام الهجري الجديد عام خير ويمن وبركة على مصر الشقيقة وسائر الأمتين العربية والإسلامية، وأن يحفظ الله wetlands من كل سوء، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء





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