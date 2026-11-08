احتفال 30 عاماً على تعاون مصر واليابان: مشروعات تنموية ونماذج تطوعية رائدة

الاحتفال بمرور 30 عاماً على برنامج المتطوعين اليابانيين في مصر، الذي انطلق عام 1996، وتطرق للحديث عن مشروعات الطفولة المبكرة وأثر العمل التطوعي في التنمية المجتمعية.

أقيم احتفال رسمي بمناسبة مرور 30 عاماً على انطلاق برنامج المتطوعين اليابانيين للتعاون عبر البحار (JOCV) في مصر، والذي يُعد جزءاً من برنامج هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA). وتُعد هذه المنعطف الزمني علامة فارقة في تاريخ العلاقات الثنائية، حيث بدأ البرنامج نشاطاته الفعلية في البلاد عام 1996، ومن المتوقع أن يحقق عام 2026 الذكرى السنوية الثلاثين لإيفاد أول دفعة من المتطوعين اليابانيين إلى الأراضي المصرية.

حضر هذه الفعالية المهمة الدكتور هاني هلال، الوزير الأسبق للتعليم العالي والبحث العلمي، والأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، إلى جانب السفير فوميو إيواي، سفير اليابان لدى مصر، وإبيسوا يو، رئيس مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) في مصر. وقد انضم إليهم عدد كبير من الشخصيات العامة والحضور الذين أشادوا بعمق الروابط القائمة بين البلدين.

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نموذج التعاون في تنمية الطفولة المبكرة

أوضحت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن العلاقات المصرية اليابانية تمثل نموذجاً متميزاً للتعاون الدولي المبني على تبادل المعرفة والخبرات التنموية الرائدة. وأشارت إلى أن هذا التعاون يعزز فرص العمل المشترك ويفتح آفاقاً جديدة في مختلف المجالات، انطلاقاً من الإيمان المشترك بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم الشامل.

في إطار هذا التعاون المثمر، شهد العمل المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة اليابانية (JICA) إطلاق عدة مشروعات تنموية كبيرة. يأتي في صدارة هذه المشروعات مشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة، والذي انطلق رسمياً في عام 2017. واستهدف هذا المشروع أكثر من 500 حضانة منتشرة في 9 محافظات مصرية مختلفة، من خلال التركيز على بناء القدرات المهنية.

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تضمن المشروع تدريب مديري وميسري الحضانات ودعمهم لتطبيق معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعية مكثفة للفئات المعنية برعاية الطفل. وقد أسهم هذا الدعم الفني في الارتقاء المباشر بجودة خدمات الرعاية المقدمة للأطفال، مما عزز فرص نموهم النفسي والعقلي في بيئة آمنة وداعمة تلبي احتياجاتهم الأساسية.

توطين الخبرات وبناء الكوادر الوطنية

من أبرز النتائج الإيجابية لهذا المشروع، نجاح وزارة التضامن الاجتماعي في تكرار النموذج الياباني المعتمد على الكوادر الوطنية المدربة والمدربين المعتمدين. ويعكس هذا الإنجاز أهمية كبيرة في نقل المعرفة وتوطين الخبرات الأجنبية لتحويلها إلى قدرات وطنية مستدامة. كما يؤكد أن القدرة على مواصلة التطوير الذاتي وتحقيق الأثر التنموي الحقيقي تعتمد بشكل أساسي على بناء كفاءات محلية قادرة على استدامة المشاريع.

كما أشارت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى مبادرة مهمة قدمتها السفارة اليابانية لدعم المشروعات التنموية التي تنفذها الجمعيات الأهلية في المجتمعات المحلية. وقد نجحت هذه المبادرة في تمويل عدة مجالات تنموية متنوعة تلبي الاحتياجات الاجتماعية المختلفة، مما ساهم في تمكين هذه الجمعيات من تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

العمل التطوعي ركيزة للتنمية المجتمعية

أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن الاحتفال ببرنامج "المتطوعين اليابانيين عبر البحار"، الذي أسسته الحكومة اليابانية لتقديم المساعدة الفنية الرسمية للدول الشريكة، يعكس الاحتفاء بقيمة التطوع كقوة مجتمعية فاعلة لتحقيق التنمية. كما يجسد البرنامج معاني المسؤولية المشتركة والتكاتف المجتمعي، ويؤكد أن التنمية الحقيقية تتحقق بالمشاركة الواعية من جميع أفراد المجتمع.

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وأوضحت أن المجتمع المصري عرف عبر أجياله المتعاقبة قيمة التعاون والتطوع والتكافل، باعتبارها جزءاً أصيلاً من هويته ونسيجه المجتمعي. وقد تجسدت هذه القيم في صور متعددة من العطاء والمساندة، ليظل التطوع امتداداً طبيعياً لهذه القيم الراسخة وأداة فعالة لتحويلها إلى جهود منظمة تسهم في خدمة المجتمع وتنميته.

في هذا السياق، أشارت إلى أن الهلال الأحمر المصري يمثل نموذجاً بارزاً للعمل التطوعي المنظم، من خلال شبكة واسعة تتجاوز 75 ألف متطوع. يشارك هؤلاء المتطوعون بفعالية في التدخلات الإنسانية أثناء الأزمات والطوارئ، فضلاً عن دور المجتمع الأهلي الذي يشكل ضلعاً مهماً في مثلث التنمية المستدامة عبر تقديم مبادرات مشروعات تستجيب للاحتياجات المجتمعية الملحة.

شددت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي على أن هذه النماذج الإنسانية تؤكد أن التطوع يمثل استثماراً حقيقياً في الإنسان. وإن أثره يتجاوز مجرد تقديم الخدمات والمساعدات المادية إلى بناء الوعي الجماعي والمساهمة في إنشاء مجتمعات أكثر تماسكاً وقدرة على مواجهة التحديات. كما أكدت أن قوة المجتمعات لا تُقاس فقط بما تملكه من موارد مادية، وإنما بمدى تماسكها واستعداد أبنائها الدائم للعطاء والمشاركة في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.