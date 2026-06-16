احتفالية فنية وثقافية في محطة مترو أنفاق السيدة زينب

أقيمت احتفالية فنية وثقافية استثنائية في محطة مترو أنفاق السيدة زينب، يوم الاثنين، برعاية كامل الوزير وزير النقل، وجيهان زكي وزيرة الثقافة. وتحولت أروقة المحطة إلى مسرح مفتوح ينبض بالحياة والإبداع، حيث استمتع جمهور الركاب بعروض فنية وغنائية متميزة قدمتها فرقتا "قادرون باختلاف Dream Band" و"قصر ثقافة روض الفرج".

أقيمت احتفالية فنية وثقافية استثنائية في محطة مترو أنفاق السيدة زينب ، يوم الاثنين، برعاية كامل الوزير وزير النقل ، وجيهان زكي وزيرة الثقافة . وتحولت أروقة المحطة إلى مسرح مفتوح ينبض بالحياة والإبداع، حيث استمتع جمهور الركاب بعروض فنية وغنائية متميزة قدمتها فرقتا "قادرون باختلاف Dream Band" و"قصر ثقافة روض الفرج".

وأكد علي الفضالي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن هذه الفعاليات تهدف إلى تعظيم الدور المجتمعي والثقافي لمرافق النقل الجماعي وتحويل محطات المترو إلى مراكز إشعاع حضاري تساهم في نشر الثقافة والفنون وتعزيز قيم الانتماء والتكافل المجتمعي. وشهدت الاحتفالية إشادات واسعة من الركاب ورواد المحطة الذين أعربوا عن سعادتهم بمشاهدة هذا الحدث الثقافي المميز داخل المترو، مؤكدين أن هذه الفعاليات تضفي أجواء إيجابية على رحلاتهم اليومية وتؤكد اهتمام الدولة بكل فئات المجتمع، وخاصة الأطفال وذوي القدرات الخاصة.

ويكتسب تنظيم هذه الفعالية بمحطة السيدة زينب أهمية خاصة نظرا لقربها من عدد من مستشفيات الأطفال، الأمر الذي منح الحدث بعدا إنسانيا مؤثرا ورسالة دعم ومساندة للأطفال وأسرهم، لتتحول المحطة إلى مساحة للأمل والفرحة والتواصل الإنساني. وتأتي هذه الفعالية استكمالا لسلسلة من النجاحات التي شهدتها محطات مترو الأنفاق خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت عروضا فنية وتراثية متنوعة شملت المزمار البلدي والفلكلور الصعيدي وعروض الأطفال وذوي القدرات الخاصة بمحطات جامعة القاهرة وجمال عبدالناصر وغيرها من المحطات.

وأكدت شركة المترو أن استمرار تنظيم المزيد من الفعاليات الثقافية والفنية والمجتمعية داخل محطات المترو بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يعزز من دور القوة الناعمة المصرية، ويسهم في الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين، ويجسد رؤية الدولة المصرية نحو بناء مجتمع أكثر وعيا وإنسانية وتماسكا





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احتفالية فنية محطة مترو أنفاق السيدة زينب وزير النقل وزيرة الثقافة

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