وثقت الدكتورة هبة السويدي رئيس مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق لحظة خروج الطفلة أسيل من المستشفى بعد رحلة علاج صعبة إثر إصابتها بحروق بالغة في حادث أثناء فرح. وأظهر الفيديو تجهيز الطفلة نفسها بالروج والمانيكير الوردي احتفالاً بشفائها. كما شمل الخبر تكريم السويدي دوليًّا من منظمة الصحة العالمية تقديراً لجهودها في مجال علاج الحروق والرعاية الصحية.

نشرت الدكتورة هبة السويدي ، رئيس مؤسسة و مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق ، مقطع فيديو مؤثر عبر صفحتها على فيسبوك، وثّقت فيه لحظة احتفال الطفلة أسيل بخروجها من المستشفى بعد رحلة علاج طويلة وصعبة.

وظهرت الطفلة وهي تقوم بتجهيز نفسها بالروج والمانيكير باللون الوردي، بناءً على طلبها، احتفالًا بانتهاء فترة علاجها وشفائها من إصابات الحروق التي تعرضت لها. وقالت هبة السويدي في تعليقها: أسيل حبيبتي خارجة بكرة من مستشفى أهل مصر، وكانت عاوزه روج ومانيكير لون بمبى علشان تحتفل بخروجها.. وبعد رحلة صعبة أوي من العلاج والعمليات والرعاية المركزة ربنا كتب لها عمر جديد.

وأضافت أن أسيل ستغادر المستشفى بعد تحسن حالتها، مشيرة إلى أن وجودها كان مؤثرًا للغاية داخل المستشفى، وأن الجميع سيفتقدها بعد تعافيها. وكشفت أن الطفلة تعرضت لحادث أثناء فرح، حيث اشتعلت النيران في فستانها بشكل مفاجئ، ما أدى إلى إصابتها بحروق بالغة، مؤكدة أن الحادث كان صعبًا لكن تم إنقاذ حياتها بفضل الرعاية الطبية المتميزة والجهود الكبيرة لفريق المستشفى. وأعربت عن سعادتها بتحسن حالة الطفلة وتماثلها للشفاء،难看ة بذلك النتيجة الإيجابية للرعاية المتكاملة التي تقدمها المؤسسة.

في سياق منفصل، حظيت الدكتورة هبة السويدي بتكريم دولي من منظمة الصحة العالمية تقديراً لجهودها المتميزة في مجال علاج الحروق وخدمة المجتمع. وقد تلقى القطاع الصحي في مصر هذا التكريم كحدث ملموس يعكس)g place of Egypt in the global health arena. وانطلق التهنئة من وزيرة الصحة والسكان ومسؤولي الوزارة للدكتورة هبة السويدي على هذا الإنجاز، مؤكدين أن التكريم يُعد会员ُا إضافة إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها المرأة المصرية في مختلف المجالات، خاصة في المجال الطبي والإنساني.

وقد أشادوا بدورها الريادي في تطوير خدمات علاج الحروق ورفع مستويات الرعاية الصحية. وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق تُعد من المراكز الرائدة في المنطقة في مجال علاج الحروق并提供 الرعاية المتكاملة للمرضى، حيث توفر أحدث التقنيات الطبية وبرامج التأهيل النفسي والجسدي. وقد ساهمت الخبرة المتراكمة للفريق الطبي في إنقاذ حياة الكثير من الحالات الحرجة، بما في ذلك الأطفال النساء.

وتضمن التكريم منظمة الصحة العالمية تقديراً للجهود المستمرة في تطوير الممارسات الطبية وتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية للفئات الأكثر احتياجاً، خاصة في مجال الإصابات الخطيرة مثل الحروق. كما سلط الضوء على دور المؤسسة في نشر الوعي حول الوقاية من الحروق والتعامل معها بشكل صحيح. وقد أعربت الدكتورة هبة السويدي عن فخرها بهذا التكريم، مشيرة إلى أنه يشكل حافزاً لمواصلة العمل وتطوير الخدمات.

وأكدت أن الجائزة تعكس روح الفريق الذي يعمل بكل إخلاص وتفانٍ، مؤكدة أن التكريم يضع على عاتق الجميع مسؤولية أكبر للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في مصر. ويتواصل النجاح لمؤسسة أهل مصر في تقديم نموذج متميز للرعاية الصحية الإنسانية،人民医院 الحالات الصعبة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى وأسرetry. هذا النهج الشامل يجعل من المؤسسة مثالاً يحتذى به في المنطقة العربية والعالم





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