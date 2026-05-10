احتفالية لتكريم المنتخب الوطني لكرة اليد بعد فوزه بلقب بطولة أفريقيا - الاتحاد المصري لكرة اليد

يُقام الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة خالد فتحي، احتفالية لتكريم المنتخب الوطني الأول للرجال، وذلك بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا الأخيرة. وسيشهد الحفل حضور قيادات الشركات المتحدة للخدمات الإعلامية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد. وسيشمل تكريم لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري والطبي، وسط أجواء احتفالية تليق بالأبطال الذين واصلوا كتابة التاريخ ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل القارية والدولية.

يُقام الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة خالد فتحي، مساء الثلاثاء 12 مايو، احتفالية كبرى لتكريم ال منتخب الوطني الأول للرجال ، الذي توج بلقب بطولة أفريقيا الأخيرة ، وذلك بأحد فنادق فيرمونت هليوبوليس، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويشهد الحفل حضور وزير الشباب والرياضة، إلى جانب قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد بالكامل، في أمسية خاصة للاحتفاء بإنجاز جديد يضاف إلى سجل نجاحات كرة اليد المصرية. ويأتي تنظيم الحفل تقديرًا لما قدمه المنتخب الوطني من أداء مشرف ومسيرة قوية تُوّجت بالحفاظ على زعامة القارة الأفريقية، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة كرة اليد المصرية على كافة المستويات





