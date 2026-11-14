احتفالية اليوبيل الذهبي لإيبارشية بورسعيد بمرور 50 عامًا على سيامة الأنبا تادرس

بدأت في بورسعيد فعاليات احتفالية اليوبيل الذهبي لتأسيس إيبارشية بورسعيد بمشاركة الأنبا تادرس وفرق الكشافة وأعداد من الأقباط والآباء المطارنة والكهنة.

بدأت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ب محافظة بورسعيد ، يوم السبت، فعاليات احتفالية كبرى بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس إيبارشية بورسعيد ، ومرور 50 عامًا على سيامة الأنبا تادرس مطرانًا لبورسعيد.

وذكر بيان إعلامي صادر عن المطرانية أن الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، أضاء شعلة الاحتفال، وسط احتفالات ضخمة شاركت فيها فرق الكشافة وأعداد غفيرة من الإخوة الأقباط.

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وحضر الاحتفالية لفيف من الآباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس، إلى جانب عدد من الآباء الكهنة من مختلف إيبارشيات الجمهورية وبلاد المهجر، وحضور واسع من القيادات الكنسية والشخصيات العامة.

دور إيبارشية بورسعيد في خدمة المجتمع عبر خمسين عامًا

أكدت الاحتفالية أن تاريخ إيبارشية بورسعيد لم يقتصر على الجانب الروحي والكنسي، بل امتد ليشمل أدوارًا تعليمية وصحية وإنسانية ساهمت في دعم المجتمع المحلي.

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وبحسب البيان، أسهمت هذه الأدوار في تعزيز قيم المشاركة والتكافل بين أبناء المحافظة، وهو ما اعتبرته الاحتفالية جزءًا أساسيًا من مسيرة الإيبارشية على مدار نصف قرن.

ويعكس هذا التنوع في الأدوار صورة المطرانية بوصفها مؤسسة تتفاعل مع احتياجات المجتمع، إذ ربطت الاحتفالية بين الخدمة الروحية والعمل التعليمي والصحي والإنساني في قراءتها لتاريخ الإيبارشية.

فقرات الكشافة والعروض الفنية في احتفالية بورسعيد

شملت الاحتفالية عروضًا لفرق الكشافة، إلى جانب فقرات فنية وأنشطة متنوعة عكست المواهب والإبداعات التي تحتضنها المطرانية.

وجمعت البرامج بين الأبعاد الروحية والفنية والإنسانية، لتقدم للحضور من أبناء بورسعيد والشخصيات العامة صورة متكاملة عن نشاط الإيبارشية وما تتيحه من فرص للشباب والمواهب.

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الأنبا تادرس وتوثيق مسيرة خمسين عامًا من العطاء

تستهدف الاحتفالية توثيق خمسين عامًا من تاريخ إيبارشية بورسعيد، ومسيرة الأنبا تادرس الحافلة بالمحبة والعطاء، بحسب ما ورد في البيان الإعلامي.

ويبرز الاحتفال مكانة الأنبا تادرس بوصفه مطرانًا لمحافظة بورسعيد منذ سيامته قبل نصف قرن، وهي المدة التي يحتفي بها اليوبيل الذهبي للإيبارشية. ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية عن برنامج الأيام التالية للاحتفالية أو مواعيد فعاليات أخرى.