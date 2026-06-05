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احتفال مديرية التربية والتعليم بالقاهرة باليوم العالمي للبيئة

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احتفال مديرية التربية والتعليم بالقاهرة باليوم العالمي للبيئة
اليوم العالمي للبيئةمديرية التربية والتعليماحتفال
📆6/5/2026 1:24 PM
📰ElwatanNews
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تعلن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن احتفالها باليوم العالمي للبيئة، الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام، تحت شعار الآن من أجل المناخ.

تعلن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن احتفال ها ب اليوم العالمي للبيئة ، الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام، تحت شعار الآن من أجل المناخ. يهدف هذا ال احتفال إلى دعم الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، شددت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير المديرية، على أهمية بناء الوعي البيئي لدى الطلاب، وتشجيع السلوكيات الإيجابية التي تسهم في ترشيد استهلاك الموارد والحفاظ على النظافة العامة. كما أكدت على ضرورة استثمار الأنشطة الصيفية في تنفيذ برامج وندوات توعوية ومبادرات طلابية تسهم في نشر الثقافة البيئية وتعزيز مشاركة الطلاب في حماية البيئة. فيما يتواصل القلق داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بسبب هجمات مسيرات حزب الله التي تكشف ثغرات الدفاع الإسرائيلي.

وتشير المصادر إلى أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 34.9 مليار دولار يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني. وفي جنوب لبنان، يسيطر حذر على الوضع تزامنا مع مفاوضات واشنطن لوقف إطلاق النار

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اليوم العالمي للبيئة مديرية التربية والتعليم احتفال بيئة تنمية مستدامة

 

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