احتفالية دينية بجامع الأزهر الشريف احتفالا بموسم الحج وعيد الأضحى

نظم الأزهر الشريف، بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، احتفالية دينية من رحاب ال جامع الأزهر الشريف ؛ احتفالا بموسم الحج و عيد الأضحى المبارك لعام 1447هـ، والقى كلمة الاحتفالية الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وقدم الاحتفالية الدكتور محمد مصطفى، المذيع بإذاعة القرآن الكريم.

رئيس جامعة الأزهر: الحج رمز لوحدة المسلمين وتراحمهم، خطيب الجامع الأزهر: عيد الأضحى يجسد أعظم معاني التضحية والبذل والعطاء. وفي كلمته أكد الدكتور عبدالرحمن فوزي، أن موسم الحج يحمل رسالة عظيمة للعالم أجمع، تتمثل في وحدة المسلمين واجتماعهم على صعيد واحد رغم اختلاف الأجناس والأعراق والألوان، وهذا المشهد يجسد عظمة الدين الإسلامي ووحدة الأمة الإسلامية تحت راية التوحيد، كما أن الحجاج تتوحد وجهتهم وهيئتهم وشعائرهم في وقت واحد، وهم يرفعون أكف الضراعة إلى الله تعالى مرددين: لبيك اللهم لبيك، في صورة إيمانية عظيمة تظهر وحدة القلوب والغاية.

قال تعالى: الحج أشهر معلومة، مشهد نفرة الحجيج. وأشار الدكتور عبدالرحمن فوزي، إلى عظمة مشهد نفرة الحجيج من عرفات إلى المشعر الحرام، حيث تتوحد العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى، كما أن هناك معاني إيمانية عظيمة يحلمها عيد الأضحى، قال تعالى: إنا أعتيناك الكوثرة فصل لربك وانحر، فالصلاة صلة بالله تعالى، والنحر رمز للتجرد والإخلاص لله سبحانه، لذلك فإن من اتصل بالله حقا استغنى به عن غيره.

وأكد أن اجتماع المسلمين في الحج، ثم اجتماعهم في عيد الأضحى على الصلاة والنحر والطاعة، يرسخ معنى العبودية الخالصة لله تعالى، ويؤكد بالدليل العملي أن الإسلام دين وحدة ورحمة وتكافل، لذلك فإن الأضحية ليست مجرد شعيرة ظاهرية، بل رسالة إيمانية تعبر عن البذل والتقرب إلى الله وإحياء لقيم الرحمة والعطاء بين الناس





