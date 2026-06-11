احتفالية كبرى باليوبيل المئوي لمحكمة استئناف أسيوط لترسيخ قيم العدالة والسيادة القانونية

شهدت محافظة أسيوط احتفالية مهيبة بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس محكمة استئناف أسيوط، بحضور قيادات قضائية وتنفيذية ودينية، تضمنت افتتاح مكتبة متخصصة ومكتب أمامي لخدمة المواطنين، وتأكيداً على دور القضاء في تحقيق الاستقرار الوطني.

في حدث تاريخي مهيب يعكس قيمة ومكانة القضاء المصري ، شهدت محافظة أسيوط احتفالية كبرى بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس محكمة استئناف أسيوط ، وهي المناسبة التي أقيمت في قاعة العدالة بمجمع محاكم أسيوط.

وقد اتسم الحفل بحضور رفيع المستوى، حيث تصدر المشهد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، إلى جانب المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار الدكتور يحيى أحمد البنا رئيس محكمة استئناف أسيوط. ولم تقتصر الاحتفالية على الجانب القضائي فحسب، بل جسدت تلاحم مؤسسات الدولة من خلال حضور نخبة من القيادات الدينية والأكاديمية والتنفيذية، بما في ذلك المستشار فواز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عبدالعال والنائب الثاني للمحكمة المستشار عابد راشد، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى المستشار أحمد رفعت.

كما شهد الحفل تمثيلاً رفيعاً لمؤسسة الأزهر الشريف من خلال الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر بفرع الوجه القبلي ممثلاً لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وبحضور نيافة الأنبا يؤانس مطران أسيوط ممثلاً للبابا تواضروس الثاني، مما أعطى الاحتفال صبغة وطنية شاملة تعبر عن وحدة النسيج المصري في سبيل إعلاء كلمة الحق. وخلال كلمته التي ألقاها في هذه المناسبة، أكد اللواء محمد علوان أن الاحتفال باليوبيل المئوي لمحكمة استئناف أسيوط ليس مجرد احتفاء بمرور زمن، بل هو تأكيد على الدعم اللامحدود الذي يلقاه القضاء المصري في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة المصرية تضع في مقدمة أولوياتها تطوير منظومة العدالة الشاملة وترسيخ مبادئ دولة القانون، إيماناً منها بأن القضاء المستقل والنزيه هو الركيزة الأساسية التي يستند إليها الأمن القومي والاستقرار المجتمعي. كما لفت علوان إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تحولاً جذرياً في البنية التحتية القضائية، حيث تم التوسع في تطبيقات العدالة الرقمية وميكنة الخدمات القضائية، وهو ما أدى إلى تقليص فترات التقاضي وتحقيق مفهوم العدالة الناجزة التي تضمن وصول الحقوق لأصحابها في أسرع وقت ممكن، مشدداً على أن محافظة أسيوط تسعى دائماً للتكامل مع كافة المؤسسات لدعم مسيرة التنمية المستدامة التي تتبناها الجمهورية الجديدة.

وقد تخللت الاحتفالية فقرة توثيقية هامة تمثلت في عرض فيلم وثائقي بعنوان محكمة استئناف أسيوط تاريخ عريق، حيث أبحر الفيلم في أعماق التاريخ ليرصد نشأة هذه المؤسسة القضائية العريقة منذ عام 1926. واستعرض الفيلم المحطات المفصلية التي مرت بها المحكمة على مدار قرن من الزمان، وكيف تطورت من مجرد مبنى إداري إلى صرح قضائي متكامل يخدم ملايين المواطنين في صعيد مصر.

كما سلط الفيلم الضوء على أعمال التطوير الحديثة التي شهدها مجمع المحاكم، بما في ذلك إنشاء قاعات تقاضي جديدة مجهزة بأحدث الوسائل، وتأسيس مكتب للترجمة والرقمنة لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، فضلاً عن إنشاء مكتبة متخصصة تهدف إلى توفير المراجع القانونية اللازمة للقضاة والمحامين، مما يساهم في رفع كفاءة العمل القضائي وتطوير البحث القانوني. من جانبه، وصف المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، محكمة استئناف أسيوط بأنها سجل وطني حافل بالإنجازات والإسهامات التي ساهمت في إرساء دعائم العدل وصون الحريات والحقوق العامة.

وأكد الغايش أن مسيرة التطوير لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستستمر لدعم رسالة القضاء السامية. وفي السياق ذاته، أشار المستشار الدكتور يحيى أحمد البنا إلى أن المحكمة ظلت على مدار مائة عام حصناً منيعاً للعدالة ومنارة تضيء طريق القانون في صعيد مصر، مجدداً العهد على أن تظل المحكمة متمسكة بقيم النزاهة والتجرد في أداء رسالتها.

وفي ختام مراسم الاحتفال، تم تكريم نخبة من كبار رجال القضاء والمحافظ والعديد من رؤساء محكمة استئناف أسيوط السابقين، تقديراً لجهودهم في خدمة العدالة على مدار عقود. وفي لفتة عملية تهدف إلى خدمة المواطنين، شهدت الاحتفالية افتتاح منشآت حيوية داخل مجمع المحاكم، حيث قام المحافظ ورئيس محكمة النقض ورئيس محكمة الاستئناف بافتتاح مكتبة محكمة استئناف أسيوط.

وتعد هذه المكتبة كنزاً معرفياً حيث تضم نحو 11 ألف كتاب ومخطوطات قانونية وتاريخية نادرة يعود بعضها إلى القرن الثامن عشر، مما يجعلها مرجعاً هاماً للباحثين والقانونيين. كما تم افتتاح المكتب الأمامي للمحكمة، والذي صمم ليكون واجهة خدمية متطورة تضم 20 موظفاً متخصصاً و10 نوافذ خدمية تعمل على تيسير الإجراءات للمتقاضين. ومن أبرز مميزات هذا المكتب تخصيص نافذة مستقلة لذوي الهمم، مما يجسد رؤية الدولة في دمج كافة فئات المجتمع وتسهيل وصولهم للخدمات الحكومية والعدلية بيسر وسهولة.

وقد تفقد المسؤولون آلية العمل في المكتب الأمامي، مؤكدين على ضرورة التعامل الراقي والسريع مع المواطنين لتحقيق أقصى درجات الرضا عن الخدمات المقدمة





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